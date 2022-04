La consommation d’énergie durable pour l’exploitation minière BTC augmente de près de 60% en un an | Cryptomonnaie

Le dernier rapport du Bitcoin Mining Council a montré que l’industrie minière adopte rapidement des sources d’énergie durables pour sécuriser la plus grande blockchain crypto.

Les sociétés minières de Bitcoin (BTC) adoptent davantage l’énergie verte alors que l’industrie minière mondiale de Bitcoin a augmenté son mix énergétique durable d’environ 59 % d’une année sur l’autre.

Le Bitcoin Mining Council (BMC) est un groupe de 44 sociétés minières Bitcoin prétendant représenter 50% du réseau mondial Bitcoin, soit 100,9 exahash (EH). Il a publié un nouveau rapport le lundi 25 avril avec les conclusions. Le groupe est également dirigé par Michael Saylor, promoteur de Bitcoin et PDG de MicroStrategy.

La dernière enquête auprès des entreprises membres du BMC a demandé quelle quantité d’électricité leurs entreprises consommaient, quel pourcentage de cette électricité est générée par des sources hydroélectriques, éoliennes, solaires, nucléaires ou géothermiques, et quel était le taux de hachage de leurs opérations.

Le BMC estime que le mix électrique durable de l’industrie minière mondiale pour le top crypto est désormais de 58,4 %, soit une baisse de 0,1 % par rapport au dernier trimestre. Peut-être plus important encore, sa croissance significative par rapport aux 36,8 % d’énergies renouvelables estimées au premier trimestre 2021.

Il convient de noter cependant que le BMC ne s’est formé qu’en juin 2021, il n’est donc pas exactement clair comment ils ont formulé les 36,8 % d’énergies renouvelables estimées au premier trimestre 2021.

Les données autodéclarées par les membres du BMC ont montré qu’ils utilisaient de l’électricité avec un mix énergétique durable de 64,6 %. Les estimations de l’exploitation minière mondiale de Bitcoin étaient basées sur les données des membres du BMC.

Bitcoin a été critiqué pour sa forte consommation d’énergie et son empreinte carbone élevée, et l’industrie minière tient à montrer son adoption de l’utilisation de sources d’énergie plus vertes ou de sous-produits gaspillés par d’autres opérations pour lutter contre les critiques.

Les chiffres fournis par BMC contredisent une étude publiée en février dans la revue scientifique Joules qui soulignait que l’interdiction chinoise du minage de crypto avait contribué à une augmentation de 17% des émissions de carbone produites par les opérations de pérennisation du réseau Bitcoin.

Le rapport décompose la consommation d’énergie totale estimée par industrie, alléguant que les opérations minières mondiales de Bitcoin utilisent 247 térawattheures (TWh), moins de la moitié de ce que consomment les opérations d’extraction d’or, et 0,16 % par rapport à la consommation totale d’énergie dans le monde.

Exploitation minière mondiale de Bitcoin par rapport aux autres industries

L’efficacité de l’extraction de Bitcoin s’améliore

Les résultats sur la consommation d’électricité autodéclarée et les taux de hachage de l’entreprise montrent apparemment que l’efficacité de l’exploitation minière a augmenté.

Au cours des 12 derniers mois, la consommation d’électricité de l’industrie a diminué de 25 %, tandis que le taux de hachage a augmenté de 23 %, passant de 164,9 à 202,1, ce qui équivaut à une augmentation de 63 % de l’efficacité de l’exploitation minière au cours de la dernière année depuis le premier trimestre 2021. Le BMC allègue que l’exploitation minière de Bitcoin est 5 814 % plus efficace qu’il y a huit ans.