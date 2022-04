First Mover Asia : début de semaine lent pour la cryptomonnaie alors que les blocages en Chine pèsent sur les actions, S&P 500 | Cryptomonnaie

Les principaux marchés boursiers d’Asie ont considérablement baissé ces derniers mois et le bitcoin a suivi une tendance similaire.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Au cours d’une session lente mais étonnamment volatile, le bitcoin est tombé à un creux de six semaines autour de 38 200 $ avant de remonter rapidement au-dessus de 40 000 $.

Insights: Crypto a connu un début de semaine lent en Asie au milieu des craintes persistantes concernant les blocages de COVID-19 en Chine.

Avis du technicien : la fourchette de prix de BTC pourrait persister encore une semaine.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 40 485$ +2,4%

Éther (ETH) : 3 016 $ + 3 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Dogecoin DOGE +24,7% Monnaie Ethereum EPF +2,1% Plate-forme de contrat intelligente Bitcoin CTB +1,6 % Monnaie

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −2,5 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum classique ETC −2,4 % Plate-forme de contrat intelligente Filecoin FIL −2,0 % L’informatique

Le bitcoin se rétablit après avoir atteint son plus bas niveau en six semaines.

Par Angélique Chen

Bitcoin (BTC), après une forte variation de prix au cours de la semaine dernière, s’est échangé plus tôt lundi à son point le plus bas depuis la mi-mars mais s’est rapidement rétabli.

Au moment de mettre sous presse, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière avait augmenté de 2,4 % au cours des dernières 24 heures, se négociant à 40 485 $. Auparavant, le prix du bitcoin était tombé à 38 202 dollars, le plus bas en près de six semaines.

« La volatilité récente a été alimentée par des facteurs tels que l’inflation, la crise ukrainienne ainsi que des politiques monétaires restrictives », a déclaré Daniel Khoo, analyste de recherche chez Nansen. « Cela a affecté non seulement le marché boursier, mais aussi le marché de la cryptomonnaie, qui semble suivre en tandem récemment. »

Khoo a déclaré que la chute des prix pourrait être motivée par le sentiment négatif à court terme alors que les gens prennent des risques sur les actifs volatils. « De nombreux investisseurs se tournent également vers [stablecoins] compte tenu de l’incertitude et des perspectives baissières à court terme, car le marché est devenu trop chaud et les périodes d’euphorie extrême ont été suivies de corrections du marché historiquement », a déclaré Khoo.

Ether (ETH) a augmenté de 0,87 % au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 2 972 $. Les actions américaines étaient mitigées alors que les restrictions chinoises de Covid se durcissaient, avec l’indice S&P 500 en baisse de 0,7 % et le Nasdaq en hausse de 0,2 %.

Marchés traditionnels

S&P 500 : +0,6 %

DJIA : +0,7 %

Nasdaq : +1,3%

Or : 1 899 $, -1,8 %

Connaissances

Début de semaine lent pour la crypto en Asie

La corrélation de Bitcoin avec le marché boursier a créé une économie circulaire avec la Chine – même si le commerce de l’actif est officiellement interdit dans le pays.

Alors que les fermetures se poursuivent à Shanghai avec des expansions possibles ailleurs, le CSE 300, un indice de référence des 300 plus grandes actions de Chine, a baissé de 3 % tandis que l’indice Hang Seng, l’indice boursier de Hong Kong, a chuté de 2 %.

Depuis le début de l’année, l’indice Hang Seng est en baisse de près de 15 %, le CSE 300 en baisse de 22 % et le SP 500 en baisse de 11 %.

Hang Seng, autres indices (TradingView)

Cette baisse continue des actions chinoises a maintenant annulé les gains réalisés en mars lorsque le gouvernement s’est engagé à soutenir le marché pour lutter contre le double coup dur des menaces américaines de retirer les actions chinoises de la liste et les craintes persistantes liées au COVID-19.

Le S&P a terminé la semaine dernière en baisse de 2,7 %, en partie à cause de l’environnement macroéconomique incertain de la Chine.

Le bitcoin, à son tour, a chuté de 1 % lors de la journée de négociation en Asie de lundi et a encore baissé tout au long de la négociation de lundi aux États-Unis. Au moment de la rédaction de cet article, il était en hausse de 2,4 % à 40 485 $. Le major du métaverse Axie Infinity a réduit de 10% sa valeur lors des échanges de lundi en Asie tandis que NEAR et NEO, les jetons associés aux blockchains de couche 1, ont baissé de 10% et 9,3%, respectivement.

Ainsi, alors que les indices boursiers de la plus grande économie du monde surveillent nerveusement ceux de la deuxième plus grande du monde pour voir comment se déroule ce prochain et, espérons-le, dernier chapitre du coronavirus, le bitcoin est pris au milieu.

C’est un renversement, remarquez, depuis mars, lorsque les marchés chinois montaient et que les actions américaines restaient stables. Le bitcoin n’a pas suivi la tendance car il s’échange en réponse au mouvement américain – mais maintenant, « l’économie circulaire » de la Chine qui fait chuter le marché américain a à son tour fait chuter le bitcoin au cours de cette session.

L’avis du technicien

Bitcoin (BTC) se stabilise après une baisse de 3% au cours de la semaine dernière. Les acheteurs à court terme sont revenus autour du niveau de support de 37 500 $, bien que la résistance à 43 000 $ puisse bloquer une hausse des prix.

Les signaux de momentum restent neutres sur les graphiques, ce qui précède généralement une période d’évolution des prix dans une fourchette, similaire à ce qui s’est produit entre mai et juillet de l’année dernière.

BTC est à environ deux semaines de l’enregistrement d’un signal haussier de contre-tendance, selon les indicateurs DeMARK. Si cela se confirme, les acheteurs pourraient commencer à s’accumuler avant une période saisonnièrement forte en mai.

Pourtant, les signaux baissiers sur le graphique mensuel suggèrent une hausse limitée pour BTC au-delà du niveau de résistance de 50 966 $.

