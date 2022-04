Le prix du Bitcoin ressemble à un marché de scalpers ; voici les niveaux à connaître | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin pourrait remonter vers 44 000 $ pour compléter un schéma tête-épaules.

Le prix BTC imprime un marteau haussier sur le graphique journalier.

L’invalidation est une violation inférieure à 36 400 $

Le prix du Bitcoin pourrait aller pour un rallye à contre-tendance. Le mouvement risqué de contre-tendance pourrait se dérouler de manière impulsive en tant que vague C de B.

Le prix du Bitcoin pourrait remonter puis redescendre

Le prix du bitcoin pourrait continuer à fausser les commerçants, car Smart Money a mené à bien une chasse aux liquidités deux lundis de suite. Le prix du BTC a probablement piégé les commerçants cherchant à vendre l’actif numérique à 33 000 $. Le prix du BTC pourrait continuer à grimper dans l’espoir de liquider autant de traders à découvert que possible.

Le prix du Bitcoin s’échange à 40 166 $ après le fakeout d’aujourd’hui. Si les conditions du marché restent les mêmes au cours des prochaines heures, les haussiers auront établi une bougie marteau haussière qui pourrait déclencher une nouvelle tendance haussière pour le prix du Bitcoin. Le profil de l’indicateur de volume semble prêt pour une action haussière des prix après la séance de négociation d’aujourd’hui.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

En analysant le scénario de tendance baissière actuel, la course haussière potentielle à 44 000 $ terminerait un schéma très classique de la tête et des épaules. Les traders doivent garder à l’esprit que le rallye de la tendance haussière serait considéré comme une vague C de B dans le modèle. Ainsi, des baisses plus fortes pourraient suivre une fois la cible atteinte. Néanmoins, il est préférable de prendre cette idée commerciale une étape à la fois.

L’invalidation de la thèse haussière à court terme est une brèche en dessous de 36 400 $ qui prévoit une configuration 1-1 pour les commerçants visant l’objectif de 44 000 $. Si les baissiers parviennent à franchir 36 400 $, l’objectif de 33 000 $ serait le prochain objectif baissier, ce qui entraînerait une baisse pouvant atteindre 17 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures