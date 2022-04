Ces analystes restent optimistes sur Ethereum en raison de la prochaine fusion | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum pourrait atteindre de nouveaux sommets avec la prochaine fusion d’Ethereum, Travis Kling, un analyste crypto de premier plan, estime qu’il s’agit du plus grand catalyseur de l’histoire.

Malgré le retard, le timing de Merge est parfait pour le prix d’Ethereum car l’événement pourrait agir comme un catalyseur pour l’altcoin.

Les analystes observent une super tendance et prédisent un retournement haussier du prix Ethereum, fixant le prochain objectif à 3 076 $.

Le prix Ethereum est sur la bonne voie pour une cassure avec la prochaine fusion, alors que l’analyste Travis Kling pèse sur l’altcoin. Kling considère la fusion comme le plus grand catalyseur de l’histoire de la cryptomonnaie.

La fusion pourrait être le principal moteur de la hausse des prix d’Ethereum

Les partisans de l’ETH s’attendent à ce que le prix baisse au milieu des craintes d’un intérêt de vente croissant après que la Fondation Ethereum a révélé que 80,5% de leurs avoirs étaient dans Ether. Si les avoirs du Trésor sont en ETH, il y a une probabilité de liquidation pour de nombreuses opérations ou paiements à des partenaires ou parties prenantes, augmentant les chances que les jetons Ethereum atteignent les bourses.

Deux événements clés, la fusion à venir et la transparence croissante de la Fondation Ethereum pourraient alimenter le sentiment haussier des investisseurs. Les développeurs du réseau Ethereum ont récemment annoncé un retard dans la fusion, suscitant des craintes d’un renversement de tendance baissier à mesure que les solutions de couche 1 gagnent en popularité. Le retard dans la fusion est considéré comme un signe d’avertissement, cependant, les analystes ont des points de vue opposés.

Travis Kling, fondateur et directeur des investissements chez Ikigai Fund, estime que la fusion d’Ethereum pourrait s’avérer être le plus grand catalyseur de l’histoire de la cryptomonnaie. Kling pense que le retard pousse la fusion au moment idéal pour une hausse des prix Ethereum et pourrait agir comme un catalyseur.

Kling a dit à Blockworks que

La configuration de fusion d’Ethereum est l’événement le plus important de l’histoire de la cryptomonnaie. Dans l’histoire de Bitcoin, il n’y a rien eu d’aussi significatif ou télégraphié.

Kling a déclaré qu’Ethereum pourrait surpasser Bitcoin après la fusion alors que l’événement le plus télégraphié de l’histoire de la cryptomonnaie est mis en ligne. Alors que Bitcoin surclasse après chaque événement de réduction de moitié, Kling pense que la fusion n’est pas encore prise en compte, car l’ETH devient déflationniste, génère du rendement et respecte l’environnement en un seul événement. Alors que des capitaux institutionnels importants affluent vers Ethereum, Kling est optimiste sur le prix des ETH.

Les analystes de @IncomeSharks pensent que la tendance des prix d’Ethereum a basculé à la hausse et que le prochain mouvement à 3 076 $ pourrait se produire ensuite.

$ETH – 1h Supertrend renversant haussier, 4h regarder ensuite. Je ne serais pas surpris de voir ce mouvement se produire plus tôt que prévu. Attrapez à nouveau les gens dans les écuries. pic.twitter.com/TuDpfr3b5e – RevenuSharks (@IncomeSharks) 25 avril 2022

Cependant, Justin Bennett, un analyste et commerçant de premier plan en cryptomonnaie, estime qu’il y a une nouvelle baisse du prix d’Ethereum avant que l’altcoin ne commence son dernier rallye de secours. Bennett pense que le récent recul pourrait faire baisser l’ETH avant qu’il n’éclate.