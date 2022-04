Le lancement de Otherside Metaverse d’ApeCoin peut-il envoyer le prix APE à 20 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin a commencé une tendance à la hausse, affichant des gains de 5 % du jour au lendemain, tandis que la plupart des altcoins du marché ont subi des pertes.

Le projet Metaverse du Bored Ape Yacht Club, Otherside, a annoncé son lancement le 30 avril, suscitant l’intérêt des investisseurs.

Les partisans pensent que le lancement d’Otherside pourrait faire grimper le prix de l’APE.

Bored Ape Yacht Club a annoncé le lancement de son projet Metaverse Otherside, qui devrait être lancé officiellement le 30 avril 2022. L’annonce a rendu les détenteurs d’APE optimistes, car les promoteurs prédisent une poursuite de la tendance haussière.

ApeCoin pourrait atteindre 20 $ si la tendance haussière se poursuit

Le métaverse du Bored Ape Yacht Club, Otherside, devrait être mis en ligne le 30 avril 2022 à 12 h HE. La chaîne Discord a ouvert ses portes plus tôt dans la journée et plus de 100 000 personnes l’ont rejointe, ce qui indique la demande croissante des investisseurs.

Considéré comme la plus grande intégration Metaverse dans l’écosystème NFT, Otherside présentera la collection de Bored Ape Yacht Club NFT et la monnaie officielle ApeCoin. Le Metaverse augmenterait donc l’utilité d’ApeCoin et encouragerait les investisseurs à acheter et à détenir le jeton NFT.

Des millions de dollars en NFT seraient présentés sur le Metaverse, et Otherside offrirait aux utilisateurs une preuve d’authenticité. L’intégration NFT est passée aux yeux du public et a suscité l’intérêt des investisseurs.

La collection NFT de Bored Ape Yacht Club a récemment franchi un niveau record en termes de prix plancher. Le prix plancher de la collection a dépassé 124 ETH, tandis que le volume des échanges a décuplé lorsque Neymar Jr a acheté trois NFT de la collection.

Le lancement d’Otherside ouvre de nouvelles voies aux détenteurs de BAYC NFT et aux détenteurs d’ApeCoin pour utiliser le jeton Metaverse. Étant donné que les investisseurs ont besoin d’APE pour acheter des terres dans le métaverse, la demande devrait augmenter à court terme.

Des partisans comme @ShardiB2 pensent que le lancement d’Otherside pourrait propulser le prix d’ApeCoin à un nouveau sommet historique de 20 $. Le prix de l’ApeCoin a constamment augmenté, se classant dans le top 10 des altcoins en termes de volume d’échanges et offrant aux investisseurs près de 50 % de gains au cours de la semaine dernière.