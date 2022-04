Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Dogecoin et Polygon – European Wrap 25 avril | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a glissé en dessous d’un niveau de support crucial, indiquant lentement que les vendeurs submergent les acheteurs dans une mort lente. Bien que les deux dernières fois que BTC ait marqué cette barrière, cela a entraîné un mouvement haussier, cette fois-ci, les choses sont différentes et pourraient se diriger vers le sud. Ethereum, Ripple et les altcoins pourraient connaître un sort baissier similaire.

Le prix du Dogecoin trace une tendance massivement populaire et haussière sur la période hebdomadaire. Une cassure de cette configuration pourrait déclencher une volatilité haussière pour la pièce meme, qui a été pratiquement absente depuis son sommet historique en mai 2021.

Le prix du Polygon (MATIC) devrait chuter de 12 % alors que le prix s’estompe davantage sous l’examen minutieux de la force du dollar et que les investisseurs s’inquiètent de la propagation de Covid à Pékin et à Shanghai. Non seulement ce dernier élément est une inquiétude – que les verrouillages puissent revenir en vigueur en Europe et aux États-Unis – mais il ajoute également à la pression sur les chaînes d’approvisionnement déjà en difficulté, entraînant potentiellement une inflation plus élevée. Avec cette corrélation, les investisseurs retirent plus de fonds des actions et des crypto-monnaies et s’enfuient ce matin vers des liquidités et des refuges. Cela provoque une baisse du prix MATIC vers 1,20 $ et peut-être plus bas au début de la semaine de négociation, car la grande technologie est sur le point de déclarer ses bénéfices.