Le prix d’Axie Infinity risque de perdre 30% dans les malheurs du marché | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie infinity passe en dessous d’un seuil critique.

Le prix AXS ne tient qu’à un fil et pourrait tomber en dessous de 40 $ si un autre tour de force du dollar entre en jeu.

Attendez-vous à voir l’AXS chuter à nouveau vers 30 $ avant que les traders ne puissent intervenir – avec le RSI alors également survendu.

Axie Infinity (AXS) roule ce lundi matin alors que le soupir de soulagement se transforme rapidement en un soupir de panique de la part des investisseurs. Alors que les traders se préparent pour la semaine à venir, un événement à risque sextuple a été identifié, les grands rapports de technologie cette semaine et les investisseurs faisant des hypothèses similaires en fonction de la réaction du marché aux bénéfices de Netflix. Avec cette humeur négative qui éclipse les marchés, attendez-vous à ce que la force du dollar entraîne de nouvelles baisses du prix AXS vers 30 $, imprimant un nouveau creux pour l’année.

Le prix AXS voit une humeur baissière peser avec une montée des risques extrêmes

Le prix d’Axie Infinity a chuté de près de 10 % lors de la session ASIA PAC aujourd’hui, les investisseurs ayant réévalué la situation à la suite des élections françaises, qui ne présentent plus de risque extrême pour l’altcoin. Là où un ton haussier était attendu, quelle positivité il y avait, s’est avéré être de courte durée alors que la force du dollar est entrée et a poussé presque toutes les crypto-monnaies sur le pied arrière. Les investisseurs semblent absents car avec la saison des résultats cette semaine, les grands noms de la technologie sont sur le registre pour faire rapport.

Le prix AXS a dépassé 44,45 $, le soutien sous-tendant tout mouvement haussier en 2022, et avec cela, a ouvert la porte à une baisse plus profonde. Bien que de nouveaux plus bas aient été imprimés pour 2022, attendez-vous à voir plus de nouveaux plus bas avec 30,93 $ sur les cartes car le niveau de support mensuel S2 coïncide avec celui du 26 juillet. Ce niveau est dû pour un autre test de support et avec l’indice de force relative ( RSI) fermement en territoire de survente, attendez-vous à voir une hausse à ce niveau de la part des haussiers.

Graphique journalier AXS/USD

Les grands noms de la technologie du Nasdaq pourraient encore créer un vent arrière dans les crypto-monnaies compte tenu de leur corrélation. Si l’une des grandes actions technologiques affichait des bénéfices solides et bons contrairement à ce que Netflix a rapporté la semaine dernière, attendez-vous à voir les investisseurs se débarrasser de leurs inquiétudes et repousser les prix au-dessus de 44,45 $. Un autre bond pourrait voir des gains vers 52,00 $ et 60,36 $, si d’autres actions technologiques enregistraient de bons bénéfices plus tard cette semaine.