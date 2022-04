Le MATIC de Polygon pourrait descendre en dessous de 1 $ pour ces raisons | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon chute fortement pendant ASIA PAC, la force du dollar effaçant le sentiment positif.

Le prix MATIC voit les investisseurs s’inquiéter des bénéfices et d’autres verrouillages chinois à venir.

Attendez-vous à une nouvelle baisse à la baisse sans aucun responsable de la FED présent pour fournir un soutien ou des conseils.

Le prix du Polygon (MATIC) devrait chuter de 12 % alors que le prix s’estompe davantage sous l’examen minutieux de la force du dollar et que les investisseurs s’inquiètent de la propagation de Covid à Pékin et à Shanghai. Non seulement ce dernier élément est une inquiétude – que les verrouillages puissent revenir en vigueur en Europe et aux États-Unis – mais il ajoute également à la pression sur les chaînes d’approvisionnement déjà en difficulté, entraînant potentiellement une inflation plus élevée. Avec cette corrélation, les investisseurs retirent plus de fonds des actions et des crypto-monnaies et s’enfuient ce matin vers des liquidités et des refuges. Cela provoque une baisse du prix MATIC vers 1,20 $ et peut-être plus bas au début de la semaine de négociation, car la grande technologie est sur le point de déclarer ses bénéfices.

Le prix MATIC voit un risque de queue être remplacé par six autres

On s’attendait à ce que le prix du Polygon voit des traders sortir des portes lundi alors que Macron obtenait un autre mandat, et avec cela, un plus grand soutien à l’euro et à la zone euro aurait dû se traduire sur les marchés. Mais au lieu de cela, les investisseurs ont rapidement remplacé le risque extrême des élections françaises par six autres risques extrêmes. Ceux-ci comprenaient l’augmentation des cas de Covid en Asie et les revenus de Microsoft, Alphabet, Meta, Apple et Amazon toute cette semaine. Avec Netflix déclenchant déjà une vente massive et des restrictions pour les marchés boursiers, attendez-vous à ce qu’un signal d’alarme de l’un de ces cinq déclenche une autre vente massive. Le Nasdaq est la victime la plus importante, déclenchant un débordement sur les crypto-monnaies.

Le prix MATIC est donc loin d’être tiré d’affaire cette semaine, car actuellement, la force du dollar provoque une baisse de 5% des échanges ASIA PAC. Attendez-vous à ce que des investisseurs plus nerveux se joignent à ce remaniement dans la session américaine avec le prix MATIC pour tester 1,19 $. Plus loin dans la semaine, le prix pourrait éventuellement glisser en dessous de 1,00 $ à 0,96 $ si 1,06 $ ne tient pas. Cela pourrait provenir d’une combinaison de plusieurs avertissements sur les bénéfices ou de prix plus élevés en raison d’une inflation persistante, ce qui pourrait déclencher une chute de 30 %.

Graphique journalier MATIC/USD

Tout soutien sera plus que bienvenu si, par exemple, les bénéfices sont meilleurs que prévu, avec le NASDAQ alors sur le devant de la scène, et créant à la place un léger vent arrière. Dans un tel scénario, le prix MATIC inverserait la perte actuelle de 5 % subie et verrait peut-être une clôture intrajournalière plate avant de se négocier plus haut dans la semaine, avec le premier 1,40 $ de prédiction et le prochain 1,50 $, avec la moyenne mobile simple sur 55 jours (SMA ) de retour en jeu. Si les investisseurs peuvent sévir contre le SMA de 55 jours, attendez-vous à ce que 1,57 $ soit fixé comme objectif de profit, à quel niveau un fondu et une prise de profit seront déclenchés.