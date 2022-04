Pourquoi le nouveau portail brûlant de Shiba Inu est important maintenant que 11 milliards de SHIB sont détruits | Cryptomonnaie

Les développeurs de Shiba Inu ont lancé un portail de gravure pour détruire plus de SHIB que jamais auparavant, réduisant ainsi l’approvisionnement en circulation de la pièce meme.

Au cours des 24 premières heures suivant son lancement, 8 millions de jetons SHIB ont été brûlés.

Les analystes ont prédit un nouveau test de 0,00005 $ alors que la fractale de consolidation des prix de Shiba Inu entre en jeu.

Les partisans ont identifié la gravure de jetons Shiba Inu comme l’un des principaux moteurs du gain de valeur à long terme. Le lancement du portail SHIB burn est donc une étape importante pour les détenteurs de Shiba Inu.

11 milliards de SHIB ont été retirés de la circulation

Les développeurs derrière Shiba Inu ont lancé un portail de gravure, récompensant les utilisateurs pour la gravure de SHIB. Il y a eu des événements et des fêtes de gravure organisés par la communauté, demandant aux utilisateurs de graver plus de jetons pour augmenter la valeur marchande du Shiba Inu.

Le portail de gravure a été créé grâce à un partenariat entre Shiba Inu et le projet DeFi basé sur Ethereum Ryoshi’s vision (RYOSHI), le créateur anonyme de SHIB. Sur la base du mécanisme de récompense et du partenariat, 0,49 % de toutes les transactions RYOSHI seront distribuées aux commerçants qui ont brûlé des jetons SHIB dans leur portefeuille Ethereum.

Le portail offre également aux utilisateurs la possibilité de générer des revenus passifs en brûlant leurs jetons Shiba Inu. La gravure de jetons Shiba Inu offrira un double avantage aux investisseurs, à la fois en contribuant à une valeur plus élevée à long terme et en obtenant des incitations en détenant des SHIB brûlés dans leur portefeuille Ethereum.

Les jetons SHIB brûlés seront ajoutés au portefeuille Ethereum des investisseurs utilisant le portail de gravure, leur versant des récompenses RYOSHI. Ce mécanisme de récompense a été récemment introduit par le portail de gravure Shiba Inu et manquait dans les événements précédents de burn party organisés par les investisseurs SHIB ou la communauté des commerçants.

« Shib Army » ou la communauté de Shiba Inu participait auparavant à des événements organisés par des marchands Shiba Inu ou des processeurs de paiement comme NOWPayments qui brûlaient un montant fixe de SHIB par transaction. Le portail de gravure fait monter l’expérience d’un cran, augmentant la valeur dérivée par l’investisseur, de deux fois.

Le lancement d’un portail par les développeurs du projet a offert un moyen à la communauté d’utilisateurs d’augmenter leur richesse et de contribuer à la réduction de l’offre de Shiba Inu.

L’annonce se lit comme suit :

Tout comme nous poussons pour la transparence sur chaque transaction de gravure, nous considérons également que cela fait partie de l’investissement initial effectué par le détenteur, et respectons cela et leur choix de brûler et de soutenir le processus dans lequel la réduction de la circulation pourrait avoir un effet.

Depuis le lancement du portail de gravure SHIB, un total de 8 millions de jetons Shiba Inu ont été brûlés. Au total, 11 milliards de SHIB ont été détruits, réduisant l’offre en circulation effective et l’équilibre entre les bourses.

Fait intéressant, alors que le prix SHIB affichait des pertes de 5 % du jour au lendemain, RYOSHI, le jeton ERC-20 de la vision de Ryoshi, a entamé une tendance à la hausse. Le projet de vision de Ryoshi a été inspiré par le fondateur anonyme de Shiba Inu et l’équipe derrière le projet tient à réaliser sa vision d’un projet DeFi dirigé par des personnes.

Le jeton Ryoshi entend donc compléter le Shiba Inu sur le long terme.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont noté que le prix de la pièce meme est resté largement bloqué entre 0,0000200 $ et 0,0000329 $ pendant plus de 409 jours. De plus, les analystes de Netcost-Security ont prédit la formation d’une configuration W haussière dans le graphique Shiba Inu et ont identifié 0,0000500 $ comme prochaine cible.