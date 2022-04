Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos ne tiennent qu’à un fil alors que les traders disparaissent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin descend lentement en dessous du 200 SMA sur trois jours, indiquant un manque de pression d’achat.

Le prix Ethereum semble prêt à franchir la confluence du support, passant de 2 800 $ à 3 000 $.

Le prix Ripple réintègre la zone d’achat, passant de 0,626 $ à 0,689 $, ce qui suggère qu’il y a encore de l’espoir.

Le prix du bitcoin a glissé en dessous d’un niveau de support crucial, indiquant lentement que les vendeurs submergent les acheteurs dans une mort lente. Bien que les deux dernières fois que BTC ait marqué cette barrière, cela a entraîné un mouvement haussier, cette fois-ci, les choses sont différentes et pourraient se diriger vers le sud. Ethereum, Ripple et les altcoins pourraient connaître un sort baissier similaire.

Le prix du Bitcoin au bout du rouleau

Le prix du bitcoin a mis en place un canal parallèle ascendant sur une période de trois jours après avoir connecté les trois hauts et les trois bas depuis le 13 janvier. Les deux dernières fois que BTC a baissé, il a marqué la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur trois jours. et a rebondi agressivement.

Cependant, cette fois, BTC franchit lentement ladite SMA et se dirige vers la ligne de tendance inférieure du canal parallèle ascendant. Jusqu’à une cassure de la ligne de tendance inférieure, la configuration est haussière et pourrait voir le prix du Bitcoin rebondir.

La reprise qui en résulte pourrait voir BTC retester le SMA de 50 jours et de 100 jours à 42 074 $, 41 076 $. La suppression de ces obstacles pourrait voir la grande poussée de la cryptomonnaie vers l’ouverture annuelle à 46 198 $ et, dans certains cas, le niveau psychologique de 50 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 34 752 $ invalidera le canal parallèle ascendant et la thèse haussière.

Prix ​​​​Ethereum au moment décisif

L’action des prix d’Ethereum semble se dégrader avec la récente baisse du prix du Bitcoin. Les traders ont poussé l’ETH plus bas dans le cluster de support, passant de 2 800 $ à 3 000 $. Cette position est importante car elle contient une zone de demande et un croisement haussier des moyennes mobiles simples (SMA) à 50 et 100 jours.

Jusqu’à présent, l’ETH a traversé les deux SMA et se rapproche de la limite inférieure de ladite zone de demande. Cependant, une reprise rapide suivie d’un rebond est susceptible d’entraîner une reprise pour l’ETH.

Le mouvement qui en résulte pourrait amener ETH à retester le SMA de 200 jours à 3 495 $ et le nœud à faible volume à 3 703 $.

Toute hausse au-delà de ces niveaux nécessitera des pics d’élan haussiers massifs et est hautement improbable sans le support de la grande crypto.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Un chandelier quotidien proche de la limite inférieure du cluster de support à 2 820 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière. Ce développement pourrait planter ETH pour retester le prochain nœud à volume élevé présent à la baisse à 2 584 $.

Le prix de l’ondulation s’approche d’une rampe de lancement

Le prix Ripple a fait un autre demi-tour et est revenu dans la zone d’achat, passant de 0,62 $ à 0,68 $. Ce mouvement est susceptible de pousser le prix du XRP à retester le niveau de retracement de 70,5 % à 0,657 $ avant de déclencher une tendance haussière.

La tendance à la hausse qui en résulte pourrait faire grimper le XRP de 17 % pour retester le point de contrôle du volume de 2022 à 0,772 $, où le volume des échanges pour Ripple était à son plus haut. Si le jeton de remise parvient à transformer cet obstacle en pied, il y a de fortes chances que la course continue et marque l’obstacle de 0,854 $. Ne pas le faire pourrait entraîner une formation supérieure locale.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix Ripple tombe en dessous du niveau de support de 0,601 $ et produit un plus bas inférieur, la thèse haussière sera invalidée. Dans une telle situation, XRP pourrait tomber au niveau de support de 0,548 $ avant de se stabiliser et de rétablir son biais directionnel.