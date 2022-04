La décentralisation « absolument essentielle » dans la construction de marchés de capitaux cryptomonnaies | Cryptomonnaie

Si les marchés des capitaux cryptos ont une chance de devenir une réalité institutionnelle, la décentralisation sera l’un des aspects clés selon un initié de l’industrie.

Les marchés de capitaux rassemblent les fournisseurs et ceux qui ont besoin de capitaux pour initier des transactions supposées efficaces. Les investissements ou l’épargne sont souvent acheminés entre les fournisseurs de fonds comme les banques et ceux qui ont besoin de capitaux comme les entreprises, les gouvernements et les particuliers.

Le co-fondateur du fournisseur de services financiers crypto VegaX Holdings Sang Lee a déclaré lundi à Cointelegraph que les institutions financières en place ont tout simplement été laissées pour compte par le rythme rapide des développements dans l’industrie de la cryptomonnaie.

VegaX Holdings construit une suite de services financiers basés sur la cryptomonnaie. Sa plate-forme de finance décentralisée VegaX (DeFi) permet le jalonnement, tandis que son écosystème Konstellation est un écosystème DeFi basé sur Cosmos.

Lee pense que la décentralisation est probablement la chose la plus importante qui aidera la cryptomonnaie à entrer sur les marchés des capitaux. La décentralisation implique la suppression des intermédiaires coûteux dans la prise de décision et dans l’exécution des transactions.

Lee a dénoncé l’état actuel des plateformes de paiement centralisées en disant : « Vous ne pouvez pas envoyer un virement le week-end, ce qui est atroce. Et le nombre de fois qu’une action change de mains lorsque vous l’achetez est atroce. Il ajouta:

Nous avons suffisamment évolué pour dire que nous n’avons pas besoin de personnes comme intermédiaires. C’était nécessaire avant mais plus maintenant.

Les intermédiaires ont tendance à augmenter le nombre de frais dépensés et le temps nécessaire pour effectuer un investissement, réduisant ainsi potentiellement les rendements potentiels. Les supprimer par le biais de la décentralisation peut être un moyen viable de rendre les marchés plus efficaces et d’aider les investisseurs à obtenir des rendements plus élevés.

Lee pense également que les pièces stables joueront un rôle essentiel dans l’expansion des marchés des capitaux dans la cryptomonnaie. Pour lui, les pièces stables ont le plus fort potentiel pour dépasser les autres actifs numériques et même la monnaie fiduciaire, car la plupart des pièces stables telles que Tether (USDT) et Dai (DAI) sont toujours libellées en dollars américains.

Il a souligné que les stablecoins permettent aux investisseurs de disposer d’une unité de compte universelle avec laquelle effectuer des transactions. Plus important encore, les pièces stables sont des choses que tout le monde utilisera car elles ajoutent un sentiment de constance, surtout si les marchés deviennent mousseux. Lee a dit :

Dans une économie où les choses deviennent plus troubles et plus difficiles à suivre, un stablecoin aide à égaliser les choses.

Le deuxième plus grand stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière est Circle’s USD Coin (USDC) et a déjà commencé à faire une offre pour entrer sur les marchés des capitaux avec le soutien du nouveau partenaire BlackRock.

En fin de compte, Lee pense que le flux d’argent, de personnes et de choses passera du monde financier traditionnel à la blockchain, et non l’inverse. Comme il l’a dit:

Crypto refusera probablement d’être intégré dans le giron de l’opérateur historique. Les choses hors chaîne se déplaceront en chaîne, mais cela n’ira pas en sens inverse.

Cependant, il pense que «les marchés DeFi et de la cryptomonnaie doivent avoir beaucoup plus d’efficacité» pour aider le taux d’adoption à augmenter à mesure que la technologie s’améliore. À son avis, une grande partie de l’inefficacité provient des plates-formes «inutilisables» conçues pour aider les utilisateurs inexpérimentés à apporter des fonds à la cryptomonnaie. Il ajouta:

Les gens évitent la classe d’actifs la plus performante de l’histoire parce qu’il n’y a aucun moyen d’y arriver. Si les plates-formes étaient plus utilisables pour le profane, l’adoption serait beaucoup plus élevée qu’elle ne l’est actuellement.

Cette opinion fait écho à une analyse réalisée par Cointelegraph le 12 avril qui considère la résistance financière traditionnelle à l’utilisation de la crypto comme un exercice de futilité de plus en plus évident.

Amener des choses sur la blockchain et dans la cryptomonnaie nécessite des ponts à jetons, ce dont Vitalik Buterin a fait part de ses inquiétudes début janvier. Ils ont également été la cible de plusieurs failles de sécurité déjà en 2022, représentant près d’un milliard de dollars de pertes.

Quoi qu’il en soit, Lee les considère comme une partie essentielle de l’infrastructure des marchés de capitaux. Il a déclaré que « nous avons besoin de ponts pour développer les marchés des capitaux, mais le problème est que la plupart des ponts sont pseudo-centralisés ».