Bitcoin glisse vers les plus bas de l’année | Cryptomonnaie

Le bitcoin a diminué de 2,3 % au cours de la semaine dernière, le terminant à environ 39 500 $. Ethereum a perdu 3,9 %, tandis que les autres principaux altcoins du top 10 sont passés de 2,2 % (Solana) à 10,5 % (XRP). L’exception était Terra (+12,9%).

Lundi, la pression sur les crypto-monnaies s’est poursuivie, réduisant encore de 1,3 % le bitcoin à 38,9 000, l’envoyant tester les plus bas de mars.

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a peu changé au cours de la semaine, restant à 1,8 billion, alors qu’une vague d’achats au cours de la première moitié de la semaine s’est transformée en une forte vente au cours de la seconde. L’indice de dominance du bitcoin a augmenté de 0,2 % à 41,2 % sur la même période.

L’indice Crypto Fear and Greed est passé de 24 à 27 et est revenu à son point de départ au cours de la semaine. Lundi, l’indice avait perdu un autre point à 23, restant dans le territoire de la peur extrême.

Bitcoin a baissé pour la troisième semaine consécutive, ainsi que les indices boursiers. Au cours de la première moitié de la semaine dernière, BTC a tenté d’augmenter, renouvelant ses sommets en une semaine et demie, autour de 43 000 $. Jeudi et vendredi ont vu un net recul avec le marché boursier, et le bitcoin est tombé en dessous du niveau circulaire de 40 000 $.

Changpeng Zhao, directeur général de Binance, a déclaré que l’adoption des crypto-monnaies augmenterait à mesure que les tensions géopolitiques s’intensifient et que l’utilisation du dollar comme outil de sanctions se développe. Il pense que les États-Unis seront perdants face au reste du monde s’ils continuent à supprimer le bitcoin.

Un groupe de membres du Congrès américain s’est prononcé contre l’extraction de crypto-monnaies à l’aide de l’algorithme de consensus Proof-of-Work (PoW) dommageable pour l’environnement. Ils ont déclaré que les crypto-monnaies particulièrement préoccupantes sont BTC, ETH, XMR et ZEC.

L’UE a discuté de l’interdiction du trading de BTC en raison de son impact énergétique et environnemental. La consommation d’énergie de Bitcoin continue d’augmenter et attire l’attention des organisations environnementales et des régulateurs.