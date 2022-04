Le prix de Cardano peut-il rebondir sur son filet de sécurité à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano coupe la zone d’achat de 0,875 $ à 0,955 $, suggérant une poursuite jusqu’à la fourchette basse à 0,776 $.

Cependant, si ADA rebondit sur la barrière de 0,85 $, il y a de bonnes chances pour une montée rapide à 1 $.

Si le soi-disant « Ethereum-killer » produit un chandelier quotidien proche en dessous de 0,776 $, le potentiel haussier sera invalidé.

Les malheurs du prix de Cardano semblent augmenter depuis son sommet historique de septembre 2021. Les baissiers de l’ADA ont également poussé l’ADA sous la zone d’achat, ce qui suggère que les baissiers contrôlent. Cependant, les mesures en chaîne suggèrent qu’une tendance à la hausse mineure pourrait être envisagée.

Le prix de Cardano continue de saigner

Le prix de Cardano a tiré un 180 car il annule presque tous les gains observés depuis le 14 mars. Cette baisse s’ajoute aux malheurs d’ADA qui se poursuivent depuis son sommet historique à 3,10 $ le 2 septembre 2021.

Cette baisse de longue durée résulte également de la structure du marché des cryptos et de la faiblesse du prix du Bitcoin. La récente baisse du prix de Cardano en dessous de la zone d’achat de 0,875 $ à 0,955 $ ajoute de la crédibilité à cette thèse.

Bien que ces perspectives soient baissières, ADA a une dernière chance de récupérer et de tenter de transformer la barrière de résistance rigide à 0,973 $ en un niveau de support. Fait intéressant, ce niveau coïncide également avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours, ce qui en fait un niveau formidable à franchir.

Tant que cette barrière importante n’a pas été franchie, les investisseurs peuvent cesser de rechercher des perspectives haussières. Cependant, si les traders ADA parviennent à faire basculer l’obstacle de 0,973 $, il reste le SMA de 100 jours à 1,01 $ et les blocages de 1,09 $ qui doivent être surmontés.

Il y a donc de fortes chances que le prix de Cardano forme un sommet local autour du niveau psychologique de 1 $ ou de la barrière de 1,09 $. Tout mouvement au-delà de ces niveaux est hautement improbable.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette perspective selon laquelle un dépassement de 1 $ est hautement improbable pour ADA. Cet indice montre qu’environ 217 000 adresses qui ont acheté près de 24 milliards de jetons ADA entre 0,92 $ et 0,97 $ sont «hors de l’argent».

Cette métrique en chaîne suggère que les techniques sont relativement plus optimistes car elles prévoient un passage à 1,01 $ ou 1,09 $.

ADA GIOM

Au cas où le prix de Cardano ne parviendrait pas à décoller de la zone d’achat de 0,875 $ à 0,955 $, la baisse se poursuivra jusqu’au nouveau test de la fourchette basse à 0,776 $. Ce mouvement, bien que baissier, est un bon endroit pour accumuler à long terme.

Si les acheteurs ne se présentent pas à 0,776 $ et que l’ADA produit un chandelier quotidien proche en dessous de ce niveau, cela invalidera la thèse de la «pause avant une hausse» en produisant un plus bas inférieur.