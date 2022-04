Qu’est-ce qu’une perte impermanente et comment l’éviter ? | Cryptomonnaie

Qu’est-ce qu’une perte impermanente dans l’agriculture de rendement ?

Lorsqu’un prix symbolique augmente ou diminue après que vous l’avez déposé dans un pool de liquidité, cela s’appelle la perte impermanente (IL) des pools de liquidité crypto.

L’agriculture de rendement, dans laquelle vous prêtez vos jetons pour gagner des récompenses, est directement liée à la perte impermanente. Cependant, ce n’est pas la même chose que le jalonnement, car les investisseurs sont tenus d’injecter de l’argent dans la blockchain pour valider les transactions et les blocs pour gagner des récompenses de jalonnement.

Au contraire, l’agriculture de rendement consiste à prêter vos jetons à un pool de liquidités ou à fournir des liquidités. Selon le protocole, les récompenses varient. Alors que l’agriculture de rendement est plus rentable que la détention, l’offre de liquidité comporte ses risques, notamment les risques de liquidation, de contrôle et de prix.

Le nombre de fournisseurs de liquidité et de jetons dans le pool de liquidité définit le niveau de risque de perte impermanente. Le jeton est couplé à un autre jeton, généralement un stablecoin tel que Tether (USDT) et un jeton basé sur Ethereum comme Ether (ETH). Les pools avec des actifs comme les stablecoins dans une fourchette de prix étroite seront moins vulnérables aux pertes temporaires. En conséquence, les fournisseurs de liquidités sont confrontés à un risque moindre de perte temporaire avec les pièces stables dans ce scénario.

Ainsi, puisque les fournisseurs de liquidité sur les teneurs de marché automatisés (AMM) sont vulnérables aux pertes futures, pourquoi continuent-ils à fournir de la liquidité ? C’est parce que les frais de négociation pourraient compenser la perte temporaire. Par exemple, les pools sur Uniswap, qui sont très sensibles aux pertes temporaires, peuvent être rentables en raison des frais de négociation (0,3%).

Qu’est-ce que la protection contre les pertes temporaires ?

La protection contre les pertes impermanentes (ILP) est un type d’assurance qui protège les fournisseurs de liquidité contre les pertes inattendues.

L’approvisionnement en liquidités n’est rentable sur les AMM typiques que si les avantages de l’agriculture dépassent le coût des pertes temporaires. Cependant, si les fournisseurs de liquidité subissent des pertes, ils peuvent utiliser l’ILP pour se protéger contre les pertes impermanentes.

Pour activer ILP, les jetons doivent être misés sur une ferme. Prenons l’exemple du réseau Bancor pour comprendre le fonctionnement de l’ILP. Lorsqu’un utilisateur effectue un nouveau dépôt, la couverture d’assurance fournie par Bancor augmente à un taux de 1 % par jour où la mise est active, pour finalement atteindre sa pleine portée après 100 jours.

Toute perte temporaire survenue au cours des 100 premiers jours ou à tout moment par la suite est couverte au moment du retrait par le protocole. Cependant, seule une compensation IL partielle est disponible pour les retraits effectués avant l’échéance de 100 jours. Par exemple, après 40 jours dans le pool, les retraits reçoivent une compensation de 40 % pour toute perte temporaire.

Pour les mises retirées dans les 30 premiers jours, il n’y a pas de compensation IL ; le LP est passible du même IL qu’il aurait encouru dans une AMM conventionnelle.

Comment se produit la perte impermanente ?

La différence entre la valeur des jetons LP et la valeur théorique des jetons sous-jacents s’ils n’avaient pas été appariés conduit à IL.

Examinons une situation hypothétique pour voir comment se produit une perte impermanente/temporaire. Supposons qu’un fournisseur de liquidité avec 10 ETH veuille offrir de la liquidité à un pool 50/50 ETH/USDT. Ils devront déposer 10 ETH et 10 000 USDT dans ce scénario (en supposant que 1ETH = 1 000 USDT).

Si le pool dans lequel ils s’engagent a une valeur d’actif totale de 100 000 USDT (50 ETH et 50 000 USDT), leur part sera équivalente à 20 % en utilisant cette simple équation = (20 000 USDT/ 100 000 USDT)*100 = 20 %

Le pourcentage de participation d’un fournisseur de liquidités dans un pool est également important car lorsqu’un fournisseur de liquidités engage ou dépose ses actifs dans un pool via un contrat intelligent, il reçoit instantanément les jetons du pool de liquidités. Les fournisseurs de liquidité peuvent retirer leur part du pool (dans ce cas, 20%) à tout moment en utilisant ces jetons. Alors, pouvez-vous perdre de l’argent avec une perte impermanente ?

C’est là que l’idée d’IL entre en scène. Les fournisseurs de liquidités sont sensibles à une autre couche de risque appelée IL car ils ont droit à une part du pool plutôt qu’à une quantité définie de jetons. Par conséquent, cela se produit lorsque la valeur de vos actifs déposés change par rapport au moment où vous les avez déposés.

Veuillez garder à l’esprit que plus le changement est important, plus l’IL auquel le fournisseur de liquidité sera exposé sera important. La perte ici fait référence au fait que la valeur en dollars du retrait est inférieure à la valeur en dollars du dépôt.

Cette perte est impermanente car aucune perte ne se produit si les crypto-monnaies peuvent revenir au prix (c’est-à-dire au même prix lorsqu’elles ont été déposées sur l’AMM). De plus, les fournisseurs de liquidité reçoivent 100 % des frais de négociation qui compensent l’exposition au risque de perte impermanente.

Comment calculer la perte impermanente ?

Dans l’exemple discuté ci-dessus, le prix de 1 ETH était de 1 000 USDT au moment du dépôt, mais disons que le prix double et 1 ETH commence à se négocier à 2 000 USDT. Puisqu’un algorithme ajuste le pool, il utilise une formule pour gérer les actifs.

La plus basique et la plus largement utilisée est la formule de produit constant, qui est popularisée par Uniswap. En termes simples, la formule indique :

En utilisant les chiffres de notre exemple, basés sur 50 ETH et 50 000 USDT, nous obtenons :

50 * 50 000 = 2 500 000.

De même, le prix des ETH dans le pool peut être obtenu en utilisant la formule :

Liquidité symbolique / liquidité ETH = prix ETH,

c’est-à-dire 50 000 / 50 = 1 000.

Maintenant, le nouveau prix de 1 ETH = 2 000 USDT. Donc,

Ceci peut être vérifié en utilisant la même formule de produit constant :

Liquidité ETH * liquidité symbolique = 35,355 * 70 710,6 = 2 500 000 (même valeur qu’avant). Donc, maintenant, nous avons les valeurs suivantes :

Si, à ce moment, le fournisseur de liquidité souhaite retirer ses actifs du pool, il échangera ses jetons de fournisseur de liquidité contre la part de 20 % qu’il détient. Ensuite, en prenant leur part des montants actualisés de chaque actif du pool, ils obtiendront 7 ETH (c’est-à-dire 20% de 35 ETH) et 14 142 USDT (c’est-à-dire 20% de 70 710 USDT).

Maintenant, la valeur totale des actifs retirés est égale à : (7 ETH * 2 000 USDT) 14 142 USDT = 28 142 USDT. Si ces actifs auraient pu être non déposés dans un pool de liquidités, le propriétaire aurait gagné 30 000 USDT [(10 ETH * 2,000 USDT) 10,000 USD].

Cette différence qui peut se produire en raison de la façon dont les AMM gèrent les ratios d’actifs est appelée une perte impermanente. Dans nos exemples de pertes impermanentes :

Comment éviter une perte impermanente ?

Les fournisseurs de liquidité ne peuvent pas complètement éviter les pertes impermanentes. Cependant, ils peuvent utiliser certaines mesures pour atténuer ce risque, comme l’utilisation de paires de pièces stables et l’évitement des paires volatiles.

Une stratégie pour éviter une perte temporaire consiste à choisir des paires de pièces stables qui offrent le meilleur pari contre IL puisque leur valeur ne bouge pas beaucoup ; ils ont également moins d’opportunités d’arbitrage, ce qui réduit les risques. Les fournisseurs de liquidités utilisant des paires de pièces stables, en revanche, ne peuvent pas tirer parti du marché haussier de la cryptomonnaie.

Choisissez des paires qui n’exposent pas la liquidité à l’instabilité du marché et aux pertes temporaires plutôt que des cryptos avec un historique instable ou une volatilité élevée. Une autre stratégie pour éviter une perte temporaire consiste à rechercher à fond le marché, qui est très volatil.

Par conséquent, la valeur des actifs déposés devrait fluctuer. Les fournisseurs de liquidité, en revanche, doivent savoir quand vendre leurs avoirs avant que le prix ne s’éloigne trop des taux de départ.

En conséquence, d’importantes institutions financières ne participent pas aux pools de liquidités en raison du risque de perte temporaire de DeFi. Cependant, si les AMM doivent être largement adoptés par les particuliers et les entreprises du monde entier, ce problème peut être résolu.