Le prix de Cardano est sur le point d’atteindre un rendement de 50 % pour les casse-cou | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano glisse en dessous du SMA de 55 jours mais voit le prix ne pas chuter brusquement.

Le prix ADA a des traders qui arrivent et achètent à prix réduit.

Attendez-vous à voir le volume côté achat exploser lundi et au cours du week-end alors que les investisseurs attendent une période calme.

Le prix de Cardano (ADA) semble être sur le point de réserver une troisième séquence de défaites consécutives. Mais sous le capot, l’indice de force relative (RSI) révèle que les traders poussent contre et achètent sur les baisses dans un commerce en fondu. Avec cet achat, les baissiers sont déçus, et avec des périodes plus calmes au coin de la rue, alors que les responsables de la FED entrent dans une période d’interdiction et que ce week-end efface un autre risque extrême qui pèse sur le prix de l’ADA, il offre une marge de progression.

Le prix ADA est actuellement dans un rapport de 1 à 4

Le prix de Cardano a glissé plus tôt cette semaine en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,976 $. Bien que cela doive être considéré comme un signal baissier, les haussiers captent les baisses et s’abstiennent de faire chuter les prix en dessous de 0,80 $. Cela est prouvé avec le RSI qui ne baisse pas davantage mais plutôt qui stagne, ce qui montre qu’il y a des achats qui se produisent lorsque les baissiers essaient de pousser à la baisse.

Le prix ADA se prépare donc pour une cassure haussière où la demande l’emportera bientôt sur la pression de vente. Les investisseurs qui se lanceraient maintenant doivent placer leur stop derrière un niveau de sécurité ferme, proche de 0,715 $, abandonnant 0,20 $ sur le stop loss. Mais à la hausse, le retour à 1,637 $ est fixé avec déjà deux tests ratés et un double sommet en janvier et décembre, ce qui en fait un commerce de ratio de 1 à 4 qui est très rentable.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Comme mentionné au début de l’article, le rejet du SMA à 55 jours à la hausse pourrait être le niveau auquel les baissiers ont ajouté encore plus de positions courtes, et les achats sur creux seront une mesure pour rien de la part des haussiers. Attendez-vous à ce que les traders soient pressés vers 0,7150 $, et au cas où ce niveau se briserait, un mouvement brusque de chute à 0,4150 $, un catalyseur sévère, secoue les marchés à l’envers. Cela pourrait provenir d’un mouvement imprévu de la Russie en Ukraine ou de la victoire de Le Pen aux élections françaises de dimanche.