Le prix Ethereum est sur le point de défaire la croix de la mort | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a connu un rallye féroce cette semaine qui a presque atteint de nouveaux sommets par rapport à la semaine dernière.

Le prix des ETH voit l’indicateur technique s’incliner à la hausse, pointant vers la fin de la croix de la mort technique.

Attendez-vous à voir une hausse la semaine prochaine, avec XRP atteignant d’abord 3 391,52 $ avant d’essayer de dépasser 3 687,17 $.

Le prix de l’Ethereum (ETH) était dans la zone de danger après que le prix s’est échangé en dessous de la moyenne mobile simple (sMA) à 55 jours près de 2 986,86 $. Mais les traders sont intervenus et ont utilisé la zone entre le SMA de 55 jours et 2 900,00 $ comme niveau de fondu avant de faire monter les prix au-dessus de 3 000,00 $. La semaine prochaine, un certain silence de la part des banques centrales aidera les investisseurs de l’ETH à réaliser de solides gains, car beaucoup de bruit s’estompera au second plan sur les marchés mondiaux.

Le prix de l’ETH entrera dans des eaux calmes la semaine prochaine, mettant les voiles vers des gains de 25%

Le prix d’Ethereum a besoin d’un peu de calme, qui approche à grands pas la semaine prochaine. Un important événement à risque extrême connaîtra son issue dimanche avec les élections françaises, mais les orateurs de la FED entrent dans leur période de black-out, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de perturbations de Powell jusqu’à la réunion de la FED début mars. Ces derniers jours, plusieurs actifs sur les marchés mondiaux ont été jetés à gauche et à droite par les commentaires des orateurs de la FED, les résultats, les sondages sur les élections françaises, les nouvelles sur l’Ukraine et bien d’autres gros titres, tout cela devait être filtré et évalué.

Le prix des ETH commencera donc une semaine de négociation calme le lundi, avec des perturbations mineures et plus de place pour le commerce purement technique. Avec cela, le SMA de 55 jours est relevé, il approche le SMA de 200 jours, environ 3 500 $. Bien qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, un rallye régulier pourrait amener la fermeture de 55 jours à la SMA de 200 jours et peut-être d’ici la première semaine de mai, la croix de la mort redoutée peut être annulée, ouvrant beaucoup plus de place à la hausse ; Pour le prix des ETH, cela signifierait 3 687,17 $ avec le R1 mensuel et un niveau pivot historique comme barrière.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Avec des haussiers effectuant ce commerce en fondu, le manque d’traders pourrait être une mauvaise évaluation de l’environnement commercial. En cas de prix, l’action ne peut pas être clôturée au-dessus de 3 000,00 $, les baissiers défendront davantage et empêcheront le prix de l’ETH de récupérer cette zone. Avec cela, la pression montera sur ces positions du fait que le commerce de fondu enchaîné ne va nulle part et sera petit à petit coupé court, déclenchant une chute à 2 695,79 $.