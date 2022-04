Le prix XRP voit des alertes rouges clignoter pour Ripple avec une baisse de 35% prévue | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation obtient un rejet ferme cette semaine par rapport au niveau de l’indicateur technique.

Le prix du XRP redescend sous la ligne rouge de tendance descendante.

XRP voit les traders monter en puissance pour ramener le prix à 0,50 $.

Le prix Ripple (XRP) est une valeur aberrante par rapport à la plupart des autres principales crypto-monnaies, car la paire n’a pas la possibilité de gagner sur la faiblesse du dollar et les vents favorables qui sous-tendent l’action des prix dans les crypto-monnaies en général. Le prix du XRP semble ne tenir qu’à un fil et devrait atteindre 35 % la semaine prochaine. Avec l’indice de force relative (RSI) juste en dessous de 50, les traders ont le RSI en leur faveur pour plus de baisse à venir.

Le prix XRP a besoin d’un remède pour se ressaisir

Le prix Ripple est cette semaine, ne suivant donc pas le livre de jeu haussier qui s’applique à la plupart des autres crypto-monnaies. Bien que davantage de risques extrêmes soient désamorcés ou diminuent, et que la pièce créée soit remplie de vents arrière, XRP ne peut pas miser dessus. Au lieu de cela, l’action des prix semble très lourde alors que les traders sont rejetés cette semaine après avoir dépassé la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,7823 $.

Le prix du XRP est en proie à l’agitation qui accompagne la saison des bénéfices, et les commentaires de plus en plus belliqueux des responsables de la FED effraient les investisseurs du prix du XRP pour de nouvelles hausses de taux à venir, limitant ainsi toute hausse pour le moment dans les pièces Ripple. Attendez-vous à voir une nouvelle baisse la semaine prochaine avec le prix XRP à la recherche d’un support proche de 0,6232 $, le plus bas de mars. Si cela ne tient pas, attendez-vous à voir une baisse supplémentaire vers 0,50 $, où les haussiers devraient généralement être intéressés par une action sur les prix pour un commerce en fondu, et d’ici là, le RSI aura franchi la zone de survente.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Si les traders sortent en trombe et frappent toutes les offres possibles d’actifs à risque lundi, attendez-vous à voir un revirement de 180 du prix XRP avec un nouveau test rapide contre ce SMA de 55 jours. Une fois au-dessus, la route est ouverte pour un saut rapide de 12% vers le SMA de 200 jours à 0,8743. Si cela casse, attendez-vous à ce que le SMA de 55 jours soit traîné, et le XRP pourrait enfin sortir de la croix de la mort qui maintient le prix du XRP en mode baissier.