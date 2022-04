Le prix du Shiba Inu se négocie autour d’un point d’ancrage technique avant une augmentation de 45 % | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se négocie autour du SMA de 55 jours à 0,00002425 $.

Le prix SHIB voit une consolidation en cours pour cette semaine.

Le prix SHIB devrait exploser à la hausse alors que l’événement clé de ce week-end est désamorcé.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) se négocie comme un pendule avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours comme point d’ancrage dans une semaine qui n’a vu qu’environ 8 % de variation de prix contre 27 %. Avec cette baisse substantielle de l’action des prix et le fait que le SMA de 55 jours est utilisé comme point d’ancrage, une consolidation semble être en vigueur. Attendez-vous à un pop haussier la semaine prochaine, avec des marchés prêts à sauter sur les transactions à risque une fois que Macron sera confirmé pour un autre mandat en tant que président français.

Le prix SHIB voit les traders attendre que l’événement de risque clé se déroule dimanche

Le prix du Shiba Inu se négociait relativement en sourdine dans le contexte de la semaine précédente. Avec une fourchette de négociation étroite d’environ 8 %, la semaine précédente offrait plus de trois fois plus de variations, avec une variation de 27 % du plus haut au plus bas au cours de la semaine de négociation. Le fait que les acheteurs et les vendeurs se rapprochent à ce point montre que la phase de distribution est presque terminée et qu’un commerce en petits groupes se produira.

Le prix SHIB semble donc de bonne humeur et prêt pour un autre rallye alors que les marchés retiennent leur souffle ce week-end avec des élections dans la deuxième plus grande économie d’Europe. Dans les derniers sondages, l’actuel président au pouvoir restera à son siège ; ainsi, attendez-vous dans l’ASIA PAC lundi matin à un bond de l’euro, une baisse du dollar et avec ce vent arrière du dollar plus faible, une augmentation des crypto-monnaies. Le prix SHIB pourrait remonter au début de la semaine prochaine au-dessus de 0,00002640 $ et à partir de là remonter tout au long de la semaine vers 0,00003535 $, car les responsables de la FED sont dans une période de black-out et les traders peuvent brièvement oublier les problèmes de la banque centrale et les hausses de taux.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

La consolidation pourrait encore tomber à la baisse dans un jeu purement technique, car les haussiers pourraient être rejetés au niveau de 0,00002640 $, ouvrant la possibilité aux baissiers de combler l’écart et de ramener l’action des prix au plus bas de la semaine dernière près de 0,00002100 $. L’ambiance pourrait être définie pour une baisse totale à 0,00001708 $. Cela signifierait une baisse de près de 30 % avec l’émergence de vents contraires et une plus grande force du dollar sur les marchés.