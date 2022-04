Pourquoi le prix de Zilliqa devrait doubler la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Le prix de Zilliqa voit les traders frapper un tout dans le plan de bataille baissier cette semaine.

Bien qu’il ait atteint un nouveau plus bas pour une deuxième semaine, le prix du ZIL a mis les baissiers hors de leurs positions.

Attendez-vous à voir les prix haussiers augmenter la semaine prochaine avec la possibilité que le prix double à 0,22 $.

Le prix du Zilliqa (ZIL) a chuté en mars, seulement pour que le prix se refroidisse à peu près à mi-chemin autour de 0,12 $. Bien que l’action des prix se soit encore estompée vers 0,10 $, les haussiers complotent pour faire remonter le prix du ZIL vers 0,20 $ au moins avec un retour au plus haut historique à 0,26233 $ de mai de l’année dernière. Avec la diminution du risque extrême et l’excellente attention portée à Zilliqa est la « nouvelle grande chose » dans les crypto-monnaies, attendez-vous à ce que les investisseurs actuels profitent de cette marque.

Le prix du ZIL devrait grimper de 142% alors que les traders évincent les traders

Le prix du Zilliqa a trouvé un support juste au-dessus de 0,10 $, ce qui est un niveau psychologique et se situe au milieu des niveaux de retracement de Fibonacci de 61,8 % et 78,6 %. Les haussiers utilisent la zone pour effectuer un fondu enchaîné afin de ralentir le fondu après que la prise de bénéfices ait été déclenchée avec ce mouvement massif en mars. Alors que les haussiers reviennent sur le marché, la baisse refroidit l’indice de force relative (RSI) et le ramène à des niveaux moyens loin d’être suracheté.

Le prix du ZIL passera, dans un premier temps, à 0,15 $, ce qui coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % et correspond à l’objectif de prix pour la semaine prochaine. Le fait que les haussiers aient déjà atteint un sommet plus élevé pour la semaine par rapport à la semaine dernière a entraîné l’arrêt des baissiers dans leurs positions courtes supplémentaires. Les haussiers vont maintenant chasser les baissiers qui ont court-circuité plus haut, et atteindre ces stop loss pourrait déclencher un mouvement exponentiel à la hausse vers 0,26 $.

Graphique hebdomadaire ZIL/USD

Plus tôt cette semaine, au-dessus du sommet de la semaine dernière, la pop pourrait devenir un point d’entrée pour les baissiers afin de vendre davantage le prix du ZIL et d’attraper des traders dans un piège à traders. Comme le prix pourrait revenir à son prix d’ouverture à partir de lundi matin, les haussiers pourraient être entraînés plus loin à la baisse avec des pertes croissantes et devraient tomber en dessous de 0,10 $. Une fois que cela se produit, un mouvement accéléré pourrait préparer le terrain pour un plongeon vers 0,08 $ près du niveau de Fibonacci de 78,6 %.