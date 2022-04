Le prix de Solana permet aux investisseurs de réaliser des gains de 50 % en perspective | Cryptomonnaie

Le prix Solana voit les traders défendre 90 $ avec une poignée technique comme point d’ancrage.

Le prix du SOL pourrait être fixé pour un rallye d’une ampleur énorme, détenant des gains de 50 %.

Attendez-vous à voir les risques extrêmes diminuer au cours du week-end, offrant une fenêtre d’opportunité pour que le prix du SOL couvre une grande partie du terrain à la hausse.

Le prix de Solana (SOL) est en baisse depuis deux semaines consécutives. Bien que la saison des gains secoue un peu le bateau, SOL semble prêt à réaliser des gains pour cette semaine, où une clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile simple de 55 jours serait idéale. Si les investisseurs peuvent s’asseoir sur leurs mains, le prix du SOL pourrait être pompé dans un rallye vers 146 $, détenant des gains de 50 %.

Le prix SOL devrait couper comme un couteau dans le beurre vers 150 $

Le prix de Solana a vu son rallye en mars, étant presque entièrement jumelé dans les premières semaines d’avril. Les traders prévoient cependant de ne pas le laisser aller aussi loin. Défendant avec ardeur 90,23 $, le SMA de 55 jours à 100 $ est utilisé comme point d’ancrage où les acheteurs et les vendeurs sont dans une phase de distribution, où les traders peuvent ensuite s’asseoir sur leurs mains et voir l’action des prix augmenter avec des traders désespérés de vendre et à la recherche du prix le plus élevé où enfin certains traders sont prêts à vendre.

Le prix du SOL est donc dans un scénario qui favorise les haussiers dans ce jeu technique. Même sauter maintenant pour ce commerce a toujours du sens, avec un arrêt en dessous de 0,90 $, un commerçant n’a qu’à abandonner environ 10 $, et lorsque le prix SOL remonte vers 150 $, votre portefeuille de négociation aura fait un retour de 50 $ dans un 1-à- 5 rapport risque-récompense qui est très lucratif. Si le rallye a beaucoup plus de jambes au-delà de 150 $, il est peu probable que la croix de la mort et le SMA de 200 jours à 146 $ freinent le rallye à court terme.

Graphique hebdomadaire SOL/USD

Les haussiers de Solana pourraient se retrancher sur ces 90,23 $, les baissiers court-circuitant encore massivement l’action des prix. Cela pourrait entraîner une longue pression avec l’arrêt des traders, l’explosion du volume côté vente et la création d’un plongeon vers 75,34 $ ou même 61,44 $, selon le volume. Heureusement, l’indice de force relative est déjà inférieur à 40, il n’y a donc pas beaucoup de place pour un autre ralentissement car d’ici là, le RSI se négociera en « survente ».