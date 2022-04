Le prix Dogecoin voit les traders revenir avec vengeance | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin devrait se remettre du glissement de la semaine précédente.

L’action des prix DOGE subit une consolidation avec des bas plus élevés et des hauts plus bas.

Alors que les acheteurs et les vendeurs sont poussés l’un vers l’autre, DOGE semble prêt à augmenter.

Le prix du Dogecoin (DOGE) devrait exécuter une cassure haussière cette semaine, les acheteurs et les vendeurs se sont serrés les uns contre les autres. À l’approche de la semaine prochaine, de plus en plus de risques extrêmes sont désamorcés ou diminuent. Cela ouvre une nouvelle zone qui peut être remplie de vents favorables qui augmenteront le sentiment général dans les crypto-monnaies et pourraient amener le prix DOGE vers 0,18 $, rapportant 38 % des gains.

Le prix DOGE devrait grimper après la consolidation

Le prix du Dogecoin a chuté la semaine dernière, mais le rebond de la moyenne mobile simple sur 55 jours autour de 0,1323 $ s’est avéré insuffisant pour propulser les traders vers 0,16 $. Au lieu de cela, l’action des prix de cette semaine a entraîné une consolidation avec des hauts plus bas et des bas plus élevés alors que les acheteurs et les vendeurs sont poussés les uns vers les autres. Attendez-vous à une cassure dans les deux sens, mais vu la diminution actuelle des vents arrière, attendez-vous à ce que cette cassure soit à la hausse avec 0,18 $ sur le dossier comme cible.

Le prix DOGE bénéficiera donc de vents favorables qui s’ajouteront à l’équilibre commercial actuel, la Russie se concentrant désormais uniquement sur l’acquisition d’une partie partielle de l’est en Ukraine, aucun nouvel élément fondamental n’est ajouté qui aggraverait encore la situation, et dans les sondages Macron gagne encore plus sur Le Pen, guidant l’UE vers une semaine de stabilité et sans changement significatif de pouvoir. Ces éléments sont suffisants pour faire grimper le prix du DOGE à 0,18 $ par rapport au SMA de 200 jours. Reste à voir si ces vents favorables pèsent suffisamment pour dépasser le SMA de 200 jours, car l’indice du dollar se négocie au-dessus de 100 et ralentit donc un peu le rallye.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Bien que les risques extrêmes diminuent, la saison des gains est toujours en cours et n’a commencé que cette semaine. Le risque à la baisse peut provenir d’un plus grand nombre de pertes de revenus ou d’alertes des PDG sur la hausse des prix des coûts qui doivent être répercutés sur les clients, ce qui accroît l’inflation. Cela pourrait déclencher une large baisse du risque sur les marchés avec une chute du Dogecoin vers 0,1255 $ et peut-être même revenir à 0,1004 $, imprimant de nouveaux creux pour l’année.