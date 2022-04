Le prix du bitcoin devrait être en déchirure alors que les risques d’événements s’estompent la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin devrait enregistrer son meilleur gain hebdomadaire pour avril.

Le prix du BTC entame une séquence de victoires avec des gains consécutifs à mesure que les risques s’estompent.

Une clôture hebdomadaire supérieure à 44 088,73 $ prépare le terrain pour une clôture hebdomadaire supérieure à 50 000,00 $ la semaine prochaine.

Le prix du Bitcoin (BTC) est depuis longtemps lié et modifié par plusieurs risques extrêmes, qui affligent les traders et déclenchent des prises de bénéfices à court terme. Cependant, cette semaine s’est avérée être un grand changeur de jeu avec le prix BTC qui devrait atteindre sa meilleure semaine pour avril et donner le ton pour la semaine prochaine alors que de plus en plus de risques extrêmes diminuent et que les vents arrière commencent à s’accélérer. Dans ce scénario, le prix du Bitcoin devrait dépasser 50 000,00 $ la semaine prochaine et, ce faisant, récupérer quelques seuils critiques à surveiller.

Le prix de la BTC voit le sentiment des investisseurs augmenter à mesure que les risques extrêmes s’estompent

Le prix du bitcoin devrait amorcer un rallye de gains hebdomadaires, car cette semaine, le rallye a démarré sur certains éléments positifs. La nouvelle positive est arrivée jeudi avec un gagnant clair dans le débat Macron-Le Pen indiquant une nouvelle victoire pour Macron et, ce faisant, a atténué la force du dollar alors que les primes de risque étaient exclues du commerce des risques. Avec ce mouvement, les investisseurs sont non seulement redevenus plus audacieux, mais la faiblesse du dollar a ouvert plus de place à la hausse avec des gains plutôt exponentiels.

Le prix du BTC doit ouvrir lundi au-dessus de 44 088,73 $, car une victoire électorale de Macron fera reculer davantage le billet vert, ouvrant davantage de potentiel de hausse. Ajoutez à cela le fait que les nouvelles en provenance d’Ukraine deviennent de plus en plus secondaires et s’estompent un peu à l’arrière-plan, ce qui montre que les pourparlers sont toujours en cours et qu’une solution pourrait encore être négociée d’un jour à l’autre, car les actions militaires russes sont maintenant concentré uniquement sur l’ouest et non plus sur le trou de l’Ukraine. Un rallye constant sur cet élan poussera le prix du BTC au-dessus de 50 019,29 $ d’ici la fin de la semaine prochaine, et dans ce processus, nous avons acquis la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours et la zone psychologique de 50 000 $ comme support pour toute nouvelle hausse vers 54 000,00 $.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Le risque événementiel le plus important du week-end vient, bien sûr, des élections françaises. Si Le Pen, en tant que candidat d’extrême droite, remporte l’élection face à Macron, attendez-vous à voir un changement et un choc significatifs sur les marchés dimanche soir et lundi matin lors de la session ASIA PAC. Tout d’abord, la réaction initiale sera une aversion pour le risque, avec des marchés boursiers et des crypto-monnaies en retrait et des valeurs refuges telles que les offres du Trésor alors que les investisseurs tenteront de réévaluer la nouvelle situation dans le bloc euro déjà divisé. Attendez-vous à ce que le prix BTC soit intégré dans le prix, car tous les gains survenus cette semaine ont été perdus avec une action des prix inférieure à 40 000 $ vers 38 000,00 $, près de 36 709,19 $.