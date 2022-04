Dogecoin est toujours sous l’eau alors que les traders visent 0,12 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin suit toujours la thèse baissière

Le prix DOGE a progressivement imprimé des sommets plus bas

L’invalidation est une clôture supérieure à 0,15 $

Le prix Dogecoin a encore du mal à récupérer des terrains car le prix est actuellement submergé à 0,1366 $. Les traders doivent considérer la thèse macro avant de faire un investissement à long terme.

Le prix Dogecoin n’a pas beaucoup d’attrait

Le prix du Dogecoin s’enroule dans une fourchette très étroite, susceptible d’éloigner les commerçants de la fameuse pièce meme. Actuellement, le prix DOGE se négocie à l’extrémité inférieure de la fourchette de cette semaine et pourrait retester les creux à 0,1337 $ établis lundi.

La thèse macro du prix Dogecoin reste comme un triangle descendant qui se déroule jusqu’à preuve du contraire. Le prix DOGE pourrait continuer à s’enrouler au fil des semaines et faire des hauts et des bas plus bas. Le profil de volume n’indique pas beaucoup de volatilité sur le marché, de sorte que même les petits cuirs chevelus peuvent devenir assez difficiles.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

L’invalidation de la thèse baissière est une clôture au-dessus de 0,15 $. Si le prix DOGE peut atteindre le pivot de 0,15 $, les traders pourraient conquérir plus de territoire dans la région de 0,18 $, ce qui entraînerait une augmentation de 30 % par rapport au prix DOGE actuel,