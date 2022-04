Le prix d’ApeCoin fait face à des vents contraires alors que le jeton NFT voit un pic de prise de bénéfices | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin a affiché des pertes de près de 8 % du jour au lendemain, après avoir débuté la semaine avec un rallye.

Les partisans assistent à un pic de prise de bénéfices dans ApeCoin, créant des vents contraires pour le prix du jeton NFT.

Les analystes prédisent une baisse du prix de l’ApeCoin alors que le jeton NFT poursuit sa spirale descendante.

Le prix de l’ApeCoin a chuté après avoir enregistré des gains de 16 % et atteint un nouveau record historique au-dessus de 17,30 $. Les analystes pensent qu’ApeCoin pourrait poursuivre sa spirale descendante et chuter plus bas.

Le prix de l’ApeCoin chute après avoir atteint un nouveau record historique

Le prix de l’ApeCoin a chuté, affichant des pertes de 8 % du jour au lendemain. Le jeton NFT a atteint un nouveau record il y a moins de 24 heures et le prix de l’ApeCoin a chuté depuis lors.

Les partisans ont identifié la prise de bénéfices et l’augmentation de la pression de vente comme les principales raisons de la baisse du prix du jeton NFT. Le prix de l’ApeCoin a atteint un niveau record, suivi d’une augmentation des prises de bénéfices par les détenteurs.

Le prix plancher de la collection Bored Ape Yacht Club NFT a récemment atteint un niveau record de 124 ETH. Le jeton ApeCoin, distribué aux détenteurs du NFT, a rebondi en réponse à la hausse du prix plancher.

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’ApeCoin et ont anticipé une correction du jeton NFT après qu’il ait atteint un niveau record. Les analystes estiment que le récent recul peut être considéré comme une correction saine avant une reprise du prix ApeCoin.

Ali Martínez, un analyste renommé en cryptomonnaie, a noté la baisse du prix de l’ApeCoin. L’analyste a prédit une baisse vers une zone de support entre 14,4 $ et 13,7 $. Une baisse des prix pourrait alimenter une flambée des ordres d’achat et pousser le jeton NFT vers l’objectif de 20 $.

L’analyste pense qu’une clôture soutenue en dessous du niveau de 13,40 $ pourrait invalider la thèse haussière et entraîner de nouvelles pertes pour le jeton NFT.