Bitcoin (BTC/USD) prévoit la baisse après le modèle double trois d’Elliott Wave | Cryptomonnaie

Dans cet article technique, nous allons jeter un œil aux graphiques Elliott Wave de BTCUSD publiés dans la zone membres du site Web. Récemment, Bitcoin a récupéré contre le pic de 69097,5 qui s’est déroulé sous le nom de Elliott Wave Double Three Pattern. Il a fait 7 swings clairs à partir des bas et complets dans la zone extrême. Dans plus de texte, nous allons expliquer le modèle et les prédictions de la vague d’Elliott

Avant de jeter un coup d’œil à l’exemple réel du marché, expliquons le modèle Elliott Wave Double Three.

Modèle Elliott Wave double trois

Le double trois est le modèle commun sur le marché, également connu sous le nom de structure à 7 balançoires. C’est un modèle fiable qui nous donne de bonnes entrées commerciales avec des niveaux d’invalidation clairement définis. L’image ci-dessous présente à quoi ressemble le modèle Elliott Wave Double Three. Il a un étiquetage (W), (X), (Y) et une structure interne 3,3,3, ce qui signifie que toutes ces 3 jambes sont des séquences correctives. Chacun (W) et (Y) sont constitués de 3 balançoires, ils ont une structure A, B, C à un degré inférieur, ou bien ils peuvent avoir un étiquetage W, X, Y.

Analyse de la vague Elliott BTC / USD sur 4 heures

Bitcoin nous donne ((X)) une récupération noire qui se déroule sous le nom de Elliott Wave Double Three Pattern, avec un étiquetage intérieur bleu (X)(X)(Y). Le prix corrige le cycle à partir du plus haut historique : 69097,5 . Si nous y regardons de plus près, nous pouvons compter 7 oscillations claires à partir du plus bas de 32969,3. Les 3 vagues ont des subdivisions correctives. Bitcoin a déjà atteint la zone extrême depuis les plus bas à 47159,9-55104,7. Dans cette zone, les acheteurs devraient idéalement prendre des bénéfices et les vendeurs peuvent réapparaître. Par conséquent, nous nous attendons à voir une réaction de la part de cette région. À partir de là, nous pouvons obtenir soit une baisse vers de nouveaux plus bas, soit au moins 3 vagues plus importantes.

Analyse de la vague Elliott BTC / USD sur 4 heures

Les vendeurs sont apparus juste à la zone extrême marquée : 47159.9-55104.7 et nous avons eu une bonne réaction. Connecteur ((X)) terminé à 48241,3 haut. La baisse à partir de ce pic a une forme de 5 vagues – 1 rouge, ce qui augmente les chances d’une nouvelle extension vers le bas une fois que 3 vagues rebondissent dans 2 rouges terminées. La récupération de la vague 2 peut voir une zone d’environ 43460,5 à 44544,2 avant que Bitcoin ne redescende à la prochaine étape. Le pivot clé pour la vue à court terme présentée se situe au plus haut de 48241,3. Si ce pivot est cassé, cela invalidera le décompte.