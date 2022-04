Le prix Ripple semble lourd, mais un nouveau test de 0,70 $ pourrait rapporter 0,80 $ la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation semble lourd alors que les traders perdent le contrôle de 0,73 $.

Le prix du XRP devrait chuter d’environ 5 % alors que les contrats à terme sur actions pèsent sur le sentiment de risque.

Attendez-vous à des traders, alors saisissez la remise à 0,70 $ et déclenchez un rallye XRP la semaine prochaine.

Le prix Ripple (XRP) est entraîné vers le bas de la fourchette de cette semaine alors que les contrats à terme sur actions pointent vers une ouverture rouge et que les contrats à terme européens sont fermement inférieurs à -1%. Compte tenu de l’environnement de risque omniprésent, les investisseurs tirent des ordres dans les crypto-monnaies, ouvrant la porte aux baissiers pour faire baisser les prix. Mais le diable est dans les détails car un niveau psychologique de 0,70 $ est proche, et avec l’indice de force relative (RSI) presque survendu, les traders auront la chance de récupérer le prix XRP à des rabais lucratifs, remontant l’action des prix jusqu’à 0,80 $, juste moins de 15 % de gains.

Le prix XRP devrait rapporter 15% de la valeur si les traders défendent 0,70 $

Le prix d’ondulation voit les traders rouler car ils ne parviennent pas à défendre 0,73 $. Les vents favorables d’hier ne s’infiltrant pas dans l’action des prix XRP, les baissiers ont saisi l’opportunité de faire baisser les prix et de voir les investisseurs hésitants retirer leurs fonds. Avec un peu plus de force du dollar aux commandes, le prix du XRP subit un double coup de baissier. On pourrait même dire qu’il est étrange que le prix du XRP n’ait pas encore piqué du nez.

Le prix du XRP a plusieurs éléments en sa faveur, tels que le RSI qui se négocie presque survendu, et un risque extrême considérable avec les élections françaises qui devraient être évaluées, ouvrant une certaine marge aux vents favorables chauds pour faire monter les prix plus haut. Attendez-vous à voir la demande du côté acheteur exploser par des traders qui sautent dans la zone de 0,70 $, et au début de la semaine prochaine, le prix du XRP sera proche de 0,79 $ à 0,80 $. Les raisons en seront l’affaiblissement du dollar et le risque donnera le ton au début de la semaine après que Macron aura obtenu un nouveau mandat de président français.

Graphique XRP/USD 4H

Le risque à la baisse pourrait venir du fait que les marchés boursiers aggravent encore leurs pertes et clôturent la semaine de négociation avec une perte dans les livres. Avec peut-être que le dollar enregistre de nouveaux gains et glisse en dessous de 10,773 $, créant un nouveau creux pluriannuel. Ces éléments pourraient encore peser et évincer les traders à 0,70 $, créant une forte chute vers le creux d’avril à environ 0,67 $.