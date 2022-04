Le prix Ethereum voit les traders défendre 3 000 $ avant de bondir de 13 % | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a glissé en dessous de 3 000 $ dans le commerce ASIA PAC.

Le prix des ETH voit les vents contraires venir des contrats à terme sur actions pointant vers des chiffres rouges pour les indices américains.

Les traders récupèrent 3 000 $, cependant, avec des indicateurs favorisant un rallye et 3 400 $ par objectif pour la semaine prochaine.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a connu un glissement vers la clôture aux États-Unis, car certaines nouvelles décevantes sur les bénéfices ont mis les transactions à risque en retrait. Bien que les traders aient tenté de pousser le prix de l’ETH plus loin en dessous de 3 000 $, ils ont échoué comme lors de la session européenne, les haussiers sont de retour sur la bonne voie avec une action des prix repoussant d’abord au-dessus de 3 000 $, aidés par un rebond sur une ligne de tendance ascendante verte, et maintenant avec trois tests confirmés . Attendez-vous à voir une nouvelle pression à la hausse avec des plus bas plus élevés et des traders poussés contre 3 163,35 $ dans un triangle haussier.

Le prix de l’ETH voit les traders défendre le triangle haussier avec 3 400 $ en perspective

Le prix d’Ethereum a glissé et s’est renversé dans les échanges de fin de soirée et a vu une continuation dans le passage de relais à la session ASIA PAC ce matin. Il s’agit d’un modèle assez standard et de problèmes avec les saisons de gains, car souvent les nouvelles après la cloche de clôture sont échangées avec une faible liquidité, ce qui entraîne des mouvements exagérés. Ceci est similaire à la réaction des prix d’Ethereum hier, même lorsque le prix a chuté de 7 % après avoir échoué à clôturer au-dessus de 3 163,35 $.

Le prix des ETH devrait remonter après que les traders aient utilisé la ligne de tendance ascendante verte pour rebondir, et après un troisième test confirmé, cette ligne de tendance est devenue encore plus critique. Avec le plafond à 3 163,35 $, le prix de l’ETH évolue dans un triangle haussier qui semble prêt pour une cassure très prochainement étant donné que le niveau supérieur a déjà été testé trois fois au cours des derniers jours cette semaine. Maintenant, il semble que la défense des traders à ce niveau s’affaiblit, et une courte compression pourrait se produire à tout moment, en fonction du déclencheur sur le marché, faisant d’abord basculer le prix de l’ETH à 3 163,35 $ et ensuite à 3 391,52 $, soit un gain de 13 %.

Graphique ETH/USD 4H

Comme les contrats à terme sur actions sont déjà dans le rouge, si ces pertes devaient encore augmenter tout au long de la journée, le risque est que la force du dollar revienne. Dans l’équation avec les crypto-monnaies, ce dénominateur commencera à peser sur le prix de l’ETH et à le tirer vers le bas. En cas de rupture de la ligne de tendance ascendante verte, attendez-vous à voir un retour au plus bas de cette semaine près de 2 880 $.