Pourquoi le prix du Shiba Inu est fixé pour une augmentation de valeur de 15 % | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu voit les pertes être compensées instantanément.

Le prix SHIB dans l’ensemble dans un coin qui semble prêt à casser à la hausse.

Bien qu’ils soient encore loin, les événements catalyseurs du week-end pourraient déclencher une évasion préventive.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a chuté jeudi en fin de journée après que les bénéfices aient secoué les marchés. Au lieu de voir une poursuite à la baisse, les haussiers ont déjà réduit la plupart des pertes subies et sont de retour sur la bonne voie pour tester le côté incliné d’un modèle en coin. Ajoutez à cela le fait qu’il y a un événement catalyseur ce week-end avec les élections françaises, où Macron devrait gagner selon les sondages, et l’action des prix devrait éclater en faveur des traders.

Le prix SHIB devrait passer à la hausse ce week-end

Le prix du Shiba Inu est sous la pression de la ligne de tendance descendante rouge qui s’est déclenchée le 13 avril. Depuis lors, il a résisté à deux tests suivis d’un rejet à la baisse. Mais en regardant à la baisse, la ligne de tendance ascendante verte qui ne contient pour l’instant qu’un seul test pousse les acheteurs et les vendeurs les uns vers les autres avec des hauts plus bas et des bas plus élevés.

Le prix SHIB est donc en train de devenir un cocktail explosif une fois que les acheteurs et les vendeurs sont si proches les uns des autres qu’un simple catalyseur suffit à déclencher le prix SHIB pour faire un gros mouvement de pop ou de piqué du nez. Le plus grand catalyseur connu est l’élection française du week-end, où Macron gagne encore plus dans les sondages et approfondit son avance. En supposant qu’il gagne, attendez-vous à voir un soupir de soulagement lundi, aidant les crypto-monnaies à prospérer dans un contexte de risque, où le prix SHIB devrait dépasser 0,00002550 $ vers 0,00002800 $, restituant 15 % de la valeur à votre portefeuille.

Graphique SHIB/USD 4H

Comme pour tout catalyseur, le résultat prévu peut toujours surprendre dans la direction opposée. Les élections françaises pourraient envoyer un choc à travers tout l’équilibre politique de l’Europe si un président d’extrême droite était élu. Dans un tel scénario, attendez-vous à voir une baisse de l’euro, alimentant la force du dollar et, à son tour, un débordement sur les crypto-monnaies avec une pression à la baisse en conséquence. Le prix du SHIB tomberait alors à 0,00002350 $ et pourrait glisser en dessous de 0,00002250 $.