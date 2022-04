Le prix d’Axie Infinity pourrait remonter avec la récupération par Binance de 5,8 millions de dollars de fonds volés | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity est sur la bonne voie pour se remettre de sa chute alors que Binance récupère les fonds AXS volés sur 86 comptes.

Binance annonce la récupération de 5,8 millions de dollars de fonds volés dans l’exploit de 625 millions de dollars du groupe Lazarus Hackers.

Les analystes pensent que le prix d’Axie Infinity pourrait se remettre du creux de l’oscillation et sortir de sa spirale descendante.

Malgré le récent recul du prix d’Axie Infinity, le nombre de détenteurs du jeton de jeu augmente. Les analystes ont révélé une perspective haussière sur Axie Infinity, prédisant une reprise après la tendance baissière.

Axie Infinity pourrait faire un retour alors que les fonds volés sont récupérés

Le groupe Lazarus a volé près de 625 millions de dollars lors d’une attaque contre le pont Ronin. Plusieurs plateformes ont tenté de récupérer les fonds volés et de les restituer. Le plus grand échange cryptomonnaie au monde, Binance, a annoncé la récupération réussie de 5,8 millions de dollars répartis sur 86 comptes sur sa plateforme.

Chang Peng Zhao (CZ), le fondateur et PDG de Binance, a révélé la nouvelle de la récupération des fonds dans un récent tweet.

Le groupe de piratage de la RPDC a commencé à déplacer ses fonds volés Axie Infinity aujourd’hui. Une partie est destinée à Binance, répartie sur plus de 86 comptes. 5,8 millions de dollars ont été récupérés. Nous l’avons fait plusieurs fois pour d’autres projets dans le passé. Rester #SAFU. – CZ Binance (@cz_binance) 22 avril 2022

Les partisans pensent qu’une récupération des fonds volés sur le pont d’Axie Infinity pourrait alimenter un sentiment positif parmi les investisseurs. Le prix d’Axie Infinity pourrait commencer sa reprise après la crise et effacer les pertes des dernières semaines.

La récente correction du prix d’Axie Infinity n’a pas dissuadé les détenteurs d’accumuler des AXS. La plate-forme de données cryptomonnaies Token Terminal a observé une augmentation du nombre de détenteurs d’Axie Infinity malgré la récente baisse des prix.

Capitalisation boursière quotidienne entièrement diluée par rapport aux détenteurs de jetons au cours de l’année écoulée

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Axie Infinity et prédit une reprise à partir du creux de swing. @CryptoTony_, analyste et trader crypto, a observé une baisse du prix d’Axie Infinity et la considère comme une correction saine. L’analyste soutient que le swing bas est une opportunité pour les traders tant que le prix d’Axie Infinity se redresse.