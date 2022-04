Qu’est-ce que le métaverse ? Revue des mondes virtuels les plus populaires | Cryptomonnaie

De nos jours, beaucoup de gens essaient de fuir la réalité – Internet le prouve. Il est facile d’apparaître comme quelqu’un de confiant et heureux sur les réseaux sociaux, mais pas tellement dans la vraie vie. Dernièrement, cependant, cela a commencé à se manifester à un tout autre niveau. Avec l’aide du métaverse, il devient possible de voyager dans différents mondes virtuels et de créer un avatar pour vivre une vie virtuelle.

Même si tout le monde en parle maintenant, il est difficile de répondre exactement à ce qu’est le métaverse. Dans cet article, je décomposerai l’histoire du terme et passerai en revue certains des cas d’utilisation les plus importants.

Le métavers est

Il n’y a pas de définition unique du terme acceptée par tout le monde. Le plus souvent cependant, le phénomène est décrit comme un réseau de mondes virtuels 3D visant à la connexion sociale ; un espace numérique simulé axé sur la création d’un environnement de type monde réel pour l’interaction des utilisateurs ; un synonyme de « cyberespace », etc. Le terme lui-même « Métavers » n’est pas aussi nouveau qu’il y paraît. Il a été inventé pour la première fois par Neal Stephenson dans son roman de science-fiction Snow Crash en 1992. Il est utilisé dans le livre pour décrire le futur dystopique imaginé dans un monde de réalité virtuelle.

Même si le concept a été introduit il y a 30 ans, ce n’est que récemment qu’il est devenu un sujet particulièrement brûlant. Aujourd’hui, le Metaverse est le mot à la mode le plus en vogue, en particulier dans les secteurs de la technologie, de la finance et des affaires. Qui n’a pas entendu parler des lunettes VR, des avatars 3D et des jeux vidéo de réalité virtuelle ? Certains des meilleurs exemples sont une plate-forme de réalité virtuelle Second Life lancée en 2003 et des jeux vidéo tels que Roblox et Warcraft.

Mais il ne s’agit pas que de cela. Avez-vous remarqué combien de grands géants de la technologie ont commencé à se concentrer sur le concept Metaverse au cours des deux dernières années ? Par exemple, la nouvelle du changement de la dénomination sociale de Facebook par Mark Zuckerberg en Meta à la fin de l’année dernière a été très largement débattue. La raison pour laquelle le Metaverse devient si populaire est qu’il devrait être le successeur d’Internet. Beaucoup comparent le Metaverse à ce stade aux ordinateurs et aux téléphones portables de la fin du 20ème siècle. Donc, voici une seule chose qui est claire – ce n’est que le début du métaverse, et il est vraiment difficile de prédire ce qu’il adviendra à l’avenir.

Cependant, il existe déjà de nombreux projets Metaverse de différents types. Certains d’entre eux présentent des jeux vidéo et des plateformes de réalité virtuelle avec des avatars comme ceux évoqués ci-dessus ; d’autres développent des espaces virtuels pour diffuser des concerts et des jeux sportifs, des galeries d’art, des propriétés virtuelles, etc. Il convient également de mentionner que le Metaverse est assez étroitement interconnecté avec la technologie crypto blockchain. Les NFT sont souvent utilisés pour les achats dans le cadre de projets de réalité virtuelle. Jetons un coup d’œil à certains des mondes virtuels les plus importants et voyons comment ils fonctionnent.

Seconde vie

Comme mentionné ci-dessus, Second Life est l’un des premiers mondes virtuels à avoir débuté en 2003, mais il est toujours considéré comme l’une des plates-formes Metaverse les plus populaires. Le produit Linden Lab a rapidement atteint 1 million d’utilisateurs dans le monde. Les résidents de Second Life peuvent créer leurs propres avatars 3D et vivre leur vie dans le monde virtuel, en s’engageant dans différentes activités, du divertissement à la gestion d’entreprises et de propriétés virtuelles. Même si beaucoup appellent la plate-forme un jeu vidéo, les créateurs affirment que ce n’est pas le cas car les personnages n’ont pas de mission définie.

IMVU

À l’instar de Second Life, IMVU propose à ses utilisateurs de créer un avatar 3D et de profiter de la vie dans le monde virtuel. La plateforme a été fondée en 2004 et compte aujourd’hui plus de 100 millions d’utilisateurs actifs. Le jeu commence dans un appartement virtuel vide que les joueurs peuvent personnaliser. IMVU se distingue par le grand nombre d’objets virtuels que les utilisateurs peuvent acquérir qui s’élèvent aujourd’hui à environ 30 millions de biens.

Minecraft

Minecraft est un jeu vidéo sandbox développé par Mojang Studios et sorti en 2011. Bien qu’il soit très simple, il reste l’un des jeux les plus populaires au monde avec plus de 141 millions de joueurs actifs. Minecraft comprend plusieurs mondes virtuels et donne une totale liberté de création à ses utilisateurs.

Le métaverse Sandbox

Le Sandbox est un jeu de monde virtuel basé sur NFT bien connu. La version alpha de son Metaverse n’est sortie qu’à la fin de l’année dernière. La plate-forme fournit un terrain virtuel que les utilisateurs peuvent acheter et utiliser pour tout ce qu’ils veulent, qu’il s’agisse d’un concert, d’un événement sportif, d’une galerie NFT ou simplement d’un jeu vidéo. Il est possible de vendre la création dans le jeu en utilisant le jeton SAND. De nombreuses célébrités telles que Snoop Dogg ont déjà beaucoup investi dans la plateforme./p>

Décentralisé

Decentraland est l’une des plates-formes mondiales virtuelles 3D les plus récentes et les plus populaires qui a été ouverte au public en 2020. Les utilisateurs peuvent acheter des parcelles de terrain en tant que NFT et profiter de diverses activités dans le jeu. La plate-forme possède sa propre crypto-monnaie basée sur ETH appelée MANA qui peut être utilisée pour les achats internes. Le jeu est géré par la Fondation Decentraland à but non lucratif.

Espace Somnium

Somnium Space est un monde de réalité virtuelle construit sur la blockchain Ethereum. Le projet est soutenu et entièrement géré par sa forte communauté. Les utilisateurs peuvent jouer, interagir les uns avec les autres ainsi que construire et acquérir une propriété virtuelle, organiser différents événements dans l’espace. Les créations du jeu peuvent être monétisées à l’aide de sa devise native.

Axie Infini

Axie Infinity est un exemple de jeu vidéo play-to-earn. Les utilisateurs peuvent collecter et frapper des NFT représentés par des créatures appelées Axies, les élever et recevoir des récompenses pour cela. Le projet basé sur Ethereum a récemment dépassé les 4 millions de dollars de ventes.

Dernières pensées

La popularité croissante du métaverse est indiscutable, mais ce qui en sortira réellement est très imprévisible. Il doit y avoir du potentiel car de nombreux géants de la technologie et célébrités placent beaucoup d’espoirs et d’argent dans le métaverse. Deviendra-t-il vraiment le futur Internet ? Et peut-il apporter une quelconque utilité à l’humanité ? Cela reste à voir. Mais j’espère que les gens n’en arriveront jamais au point où ils voudront passer plus de temps dans des mondes virtuels que dans la réalité.