L’intérêt des détaillants pour Bitcoin diminue, selon les données de Google | Cryptomonnaie

La flambée des prix de Bitcoin (BTC) a atteint 69 000 dollars l’année dernière et une fourchette supérieure à 40 000 dollars cette année n’a pas suscité l’intérêt continu des détaillants, suggèrent les données de recherche de Google Trends.

Les recherches mondiales de Bitcoin ont atteint les niveaux de mi-2020 au 22 avril 2022, avec des lectures de 17 pour la semaine du 17 avril au 23 avril. Il s’agit d’une baisse relative par rapport aux lectures de mai 2021 de 76.

Google Trends permet aux utilisateurs de comparer le volume relatif des recherches. Cependant, cela ne signifie pas que le nombre total de recherches pour ce terme diminue, mais simplement que sa popularité diminue par rapport aux autres recherches. Une ligne descendante signifie que la popularité d’un terme de recherche par rapport à d’autres termes populaires diminue.

L’intérêt pour Bitcoin était à son apogée en 2017. Par rapport à cela, l’intérêt pour la recherche a chuté en 2021 et a atteint des niveaux observés pour la dernière fois en 2020 cette semaine. (Tendances Google)

Les données suggèrent que la plupart des recherches de Bitcoin proviennent du Nigéria, suivi du Salvador et de l’Autriche. Ces requêtes de recherche sont relatives à d’autres termes ou mots-clés recherchés dans ces régions, ce qui signifie que les Nigérians ont recherché plus de bitcoins qu’ils n’ont recherché d’autres mots-clés, mais ce n’était pas nécessairement plus que les chiffres de recherche globaux provenant, par exemple, des États-Unis.

Mais malgré l’apparente diminution de l’intérêt pour Bitcoin, certains analystes affirment que les foules de détaillants gravitent vers de nouveaux secteurs et marchés au sein de l’espace crypto, tels que les jetons de finance décentralisée (DeFi) ou les chaînes de blocs de couche 1 telles que Solana et Avalanche.

« Le prix du bitcoin a augmenté plusieurs fois, son seuil d’investissement devenant plus élevé pour les nouveaux utilisateurs », a expliqué Johnny Lyu, PDG de KuCoin, dans un message Telegram. « Mais de nombreuses nouvelles crypto-monnaies appelées altcoins sont apparues depuis, qui, selon les utilisateurs , peuvent être plus attractifs en tant qu’investissements. »

Lyu a ajouté que la présence rapide et la popularité des memecoins ont progressivement détourné l’attention des utilisateurs du bitcoin par rapport aux dernières années.

Egor Volotkovich, directeur exécutif des solutions inter-chaînes EVODeFi, a appuyé ce sentiment. « Les jeux DeFi, NFT et blockchain sont des domaines d’intérêt qui attirent désormais les investisseurs à tous les niveaux », a-t-il déclaré.

« Les investisseurs particuliers sont plus intéressés par l’exploration de ces autres innovations que l’écosystème de la blockchain propose désormais, ce qui explique la baisse des tendances de recherche, quels que soient les écarts de prix entre aujourd’hui et les deux dernières années », a ajouté Volotkovich.

Pendant ce temps, certains comme Vasja Zupan, président de l’échange de crypto Matrix, affirment que les données de recherche ne représentent pas l’intérêt des investisseurs institutionnels.

« Google Trends ne reflète pas les intérêts institutionnels et professionnels. Et je pense que les prix actuels reflètent davantage l’intérêt de ces groupes et leur entrée sur le marché que la vente au détail pure », a-t-il déclaré dans un e-mail à CoinDesk. « Avec la maturation de Bitcoin, nous verrons un impact moindre sur la vente au détail, à l’exception des périodes de cycles haussiers de pointe et plus d’influence de la demande institutionnelle », a ajouté Zupan.

Des entreprises comme le fabricant d’analyses commerciales MicroStrategy et le constructeur de voitures électriques Tesla ont acheté des milliards de dollars de bitcoins au cours des deux dernières années, contrairement aux cycles précédents en 2018 et avant.

Bitcoin se négociait à un peu plus de 40 500 $ au moment de la rédaction et a baissé de 2,5 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko.