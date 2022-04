L’alliance du jeu blockchain de Zilliqa ne parvient pas à mettre un terme à l’hémorragie du prix du ZIL | Cryptomonnaie

Zilliqa a rejoint la Blockchain Game Alliance pour continuer à jouer sur sa plate-forme.

Malgré le récent recul, les analystes restent optimistes sur Zilliqa et considèrent qu’il s’agit d’une correction saine.

Les analystes restent optimistes sur Zilliqa, malgré le récent recul et prédisent un rallye de l’altcoin.

Le prix de Zilliqa a enregistré des gains à deux chiffres du jour au lendemain alors que le projet rejoint la Blockchain Game Alliance. Les analystes pensent que le recul de Zilliqa pourrait être suivi d’un renversement de tendance.

Le prix Zilliqa se prépare à faire son grand retour

Le prix Zilliqa est sur la bonne voie pour récupérer avec des mises à jour massives dans le réseau blockchain. Les partisans ont identifié deux raisons principales pour une hausse des prix de Zilliqa. Le premier est Valkyrie Investments, une société de gestion d’actifs alternative, a annoncé le lancement d’une nouvelle fiducie qui comprend Zilliqa et des crypto-monnaies de couche 1 comme Avalanche, Binance Coun, Terra et MATIC.

Valkyrie couvre et suit désormais la valeur d’un panier de crypto-monnaies, et cette décision a alimenté un sentiment haussier parmi les investisseurs.

La deuxième raison est l’entrée récente de Zilliqa dans la Blockchain Game Alliance (BGA). Zilliqa est sur le point de définir l’avenir des jeux basés sur la blockchain. Les partenariats e-sports de Zilliqa et le réseau de vétérans du jeu pourraient augmenter l’utilité et l’adoption du jeton.

En décembre 2021, Zilliqa a annoncé son entrée dans le métaverse avec certains des meilleurs outils de développement de jeux. Cette mise à jour a alimenté un sentiment positif parmi les détenteurs et les investisseurs de Zilliqa et a alimenté une hausse des prix de l’altcoin.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Zilliqa et prédit un rallye. @DebayaSen_, un analyste crypto de premier plan, pense que les fondamentaux de Zilliqa sont bons et que la crypto-monnaie pourrait connaître un pic après le récent recul. Zilliqa a corrigé de 10% par rapport à son plus haut et est prêt à reprendre sa tendance haussière.