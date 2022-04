Prédiction hebdomadaires Bitcoin : les premiers longs piégés, un passage à 46 200 $ probablement | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre un mouvement intéressant à la baisse pour purger la liquidité côté vente avant de monter à 46 200 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC se stabilise entre 40 100 $ et 40 500 $ et déclenche une ouverture annuelle.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 34 752 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Bitcoin révèle une opportunité d’achat alors qu’il s’abaisse à des niveaux de support cruciaux. Cette baisse semble être un stratagème des teneurs de marché pour purger la liquidité côté vente avant de déclencher une tendance haussière.

Prix ​​du Bitcoin et à quoi s’attendre

Le prix du bitcoin a chuté de 7 % depuis le sommet du 21 avril à 42 988 $ et oscille actuellement autour de 40 540 $. Cette baisse montre une force autour de la zone de support de 40 100 $ à 40 500 $ et les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond ici.

La reprise qui en résulte est susceptible de pousser BTC à retester le plus haut de lundi à 41 152 $. Si l’élan haussier est suffisant pour produire un chandelier de quatre heures au-dessus de l’ouverture hebdomadaire à 42 137 $, il y a de fortes chances que la montée se poursuive jusqu’à ce que le prix du Bitcoin reteste les 44 591 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Bien que les perspectives à court terme puissent sembler baissières à première vue, le graphique sur trois jours montre que la récente baisse s’est maintenue fermement au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur trois jours à 39 946 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une accumulation plus importante lors de la récente baisse, conduisant à une reprise rapide. Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le demi-tour fasse une course à l’ouverture annuelle à 46 198 $ après avoir brisé les SMA de 50 et 100 jours agissant comme des blocages.

Dans un cas haussier, BTC est susceptible de continuer à grimper et de retester le SMA de 200 jours à 47 997 $. Si l’élan haussier persiste, BTC pourrait même accélérer pour retester le niveau psychologique de 50 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Dans une perspective à plus court terme, l’indicateur intrajournalier du ratio MVRV à 30 jours oscille autour du plancher local à -8 %. Les dernières fois, le ratio a chuté aussi bas, le prix du Bitcoin a établi un plancher local et a déclenché une montée en flèche. De plus, le récent krach a mis les détenteurs en perte, atténuant davantage toute pression de vente.

Par conséquent, si l’histoire se répète, BTC est susceptible de catalyser un autre mouvement à 46 200 $ ou plus, ce qui coïncide avec les perspectives décrites d’un point de vue technique.

BTC MVRV 30 jours intrajournalier

De plus, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que les obstacles immédiats jusqu’à 44 000 $ sont faibles. Par conséquent, une augmentation rapide de la pression d’achat pourrait facilement pousser BTC plus haut.

Les investisseurs « hors de l’argent » qui ont acheté près de 3,4 millions de BTC à un prix moyen de 47 454 $ sont susceptibles de constituer une grande menace pour la hausse. Fait intéressant, la limite à la hausse pour BTC d’un point de vue technique est également plafonnée à environ 47 998 $, c’est-à-dire le SMA de 200 jours.

CTB GIOM

Alors que les choses s’améliorent pour la grande crypto, une ventilation de la zone de support de 40 100 $ à 40 500 $ pourrait la faire chuter à 34 752 $. Un chandelier quotidien proche en dessous de ce point d’appui important créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans cette situation, les teneurs de marché BTC pourraient tirer BTC pour plonger et collecter les arrêts de vente présents en dessous du niveau de 30 000 $.