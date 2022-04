Les 3 questions sur la littératie financière Les bitcoiners échouent : Banque du Canada | Cryptomonnaie

« En particulier, les Canadiens qui étaient jeunes, de sexe masculin, avaient un emploi, avaient un diplôme universitaire, un revenu familial élevé et une littératie financière relativement faible étaient plus susceptibles de posséder des Bitcoins. »

Une étude de la Banque du Canada a révélé que les Bitcoiners ont en moyenne une littératie financière inférieure à ceux qui ne possèdent pas de Bitcoin (BTC).

L’étude a été compilée à partir de quatre années d’enquêtes annuelles de 2016 à 2020, avec des tailles d’échantillon allant de 1 987 à 3 893 répondants.

L’étude complète de la Banque du Canada est intitulée « Bitcoin Awareness, Ownership and Use: 2016-20 » et a été publiée le 19 avril. L’une des principales conclusions de l’étude était la suivante :

Les propriétaires de Bitcoin ont affiché une meilleure connaissance du réseau Bitcoin que les non-propriétaires, mais ils ont obtenu des scores inférieurs aux questions testant la littératie financière.

Cependant, le test de littératie financière était basé sur seulement trois questions à choix multiples axées sur les taux d’intérêt, l’inflation et la compréhension des actions/fonds communs de placement. Les trois questions Bitcoin portaient sur l’offre, le grand livre numérique et si le réseau est soutenu par le gouvernement ou non.

Compte tenu du nombre limité de questions, l’idée qu’ils peuvent évaluer avec précision la littératie financière d’une personne est discutable. D’un autre côté, les questions sont assez faciles.

Questions sur la littératie financière et Bitcoin : Banque du Canada

Les chercheurs de la Banque du Canada ont souligné que «l’interaction entre la littératie financière et la participation au marché des actifs cryptomonnaies» est importante à explorer, car il existe de nombreux risques associés au secteur qui pourraient être potentiellement évités grâce à une formation continue.

Bitcoiners

Les données ont révélé qu’au cours des quatre années, le détenteur moyen de Bitcoin a chuté dans la population des jeunes hommes âgés de 18 à 34 ans, et les hommes représentaient au moins le double du nombre de femmes chaque année. L’écart entre les sexes est un sujet de longue date et largement rapporté dans la courte histoire de la cryptomonnaie.

« Dans l’ensemble, les effets marginaux sont cohérents avec les résultats descriptifs déjà discutés. Nous constatons que la probabilité de posséder Bitcoin diminue avec le fait d’être une femme, plus âgée et sans emploi, mais augmente avec l’éducation », indique le rapport.

En ce qui concerne un type spécifique de Bitcoin hodler, le rapport suggère que les jeunes hommes instruits qui ont obtenu de faibles résultats en littératie financière mais qui ont gagné plus de 70 000 $ étaient le type le plus typique :

En particulier, les Canadiens qui étaient jeunes, de sexe masculin, avaient un emploi, avaient un diplôme universitaire, un revenu familial élevé et une littératie financière relativement faible étaient plus susceptibles de posséder des Bitcoins.

Non-bitcoiners

À l’autre extrémité du spectre, ceux qui ont obtenu un score élevé en littératie financière étaient « plus susceptibles d’être au courant de Bitcoin mais moins susceptibles de le posséder ».

Notamment, les raisons avancées dans l’étude pour ne pas posséder de Bitcoin qui ont été interrogées le plus chaque année n’étaient pas nécessairement anti-Bitcoin, le manque de compréhension et les méthodes de paiement actuelles étant satisfaisantes étant les principales réponses.

Après ces deux raisons, la deuxième raison la plus importante chaque année était que les répondants ne « faisaient pas confiance à une monnaie privée qui n’est pas soutenue par un gouvernement ».

Nous constatons qu’entre 2018 et 2020, le niveau de connaissance et de possession de Bitcoin chez les Canadiens est resté stable : près de 90 % de la population connaissait Bitcoin, tandis que seulement 5 % en étaient propriétaires.

Une enquête individuelle de cette étude surnommée «Cash Alternative Survey» a déjà été rapportée par Cointelegraph, le rapport suggérant que les Canadiens ayant un niveau de compréhension inférieur de la finance pourraient être deux fois plus susceptibles d’investir dans la cryptomonnaie.