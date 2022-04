Comment le prix de Cardano peut invoquer son dernier as haussier | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a chuté d’environ 29 % par rapport à son récent sommet à 1,25 $.

Un rebond de la zone d’achat de 0,875 $ à 0,955 $ devrait déclencher un mouvement de 20 % à 1,09 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,776 $ invalidera la thèse haussière de l’ADA.

Le prix de Cardano est sur une tendance baissière depuis qu’il a créé un sommet local le 28 mars. Les efforts pour remonter plus haut ont échoué et ADA revient maintenant plus bas, à la recherche de niveaux de support stables.

Prix ​​Cardano pour tout donner

Le prix de Cardano a subi un revers fatal alors que l’ensemble du marché de la crypto-monnaie a été touché. ADA a chuté de 6 % par rapport à son sommet et se négocie actuellement à 0,914 $. Cette perspective baissière survient alors que la grande crypto a fait demi-tour de 42 800 $ à 39 700 $ en quelques heures.

Quoi qu’il en soit, le prix de Cardano oscille dans la zone d’achat de 0,875 $ à 0,955 $, ce qui est susceptible de déclencher une reprise. Par conséquent, les investisseurs doivent prendre des précautions et surveiller de près le prix du Bitcoin pour tout renversement soudain.

Une résurgence de la pression d’achat est susceptible de pousser ADA à retester le premier blocus significatif à 1,01 $, qui est le point médian de la fourchette que traverse le prix de Cardano. Surmonter cet obstacle ouvrira la voie à ADA pour atteindre la barrière de 1,09 $, là où la hausse est limitée.

Tout mouvement au-delà de cette barrière est hautement improbable en raison de la présence de barrières de résistance massives.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Cardano ne parvient pas à décoller de la zone d’achat de 0,875 $ à 0,955 $, il y a de fortes chances qu’il continue de baisser. Si cette baisse pousse l’ADA vers le bas de la fourchette à 0,776 $, les choses commenceront à devenir risquées pour les détenteurs.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,776 $ invalidera la thèse haussière du prix de Cardano. Dans un tel cas, ADA se dirigera probablement vers le bas à la recherche de niveaux de support stables.