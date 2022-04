Un an après les débuts publics de coinbase, la plupart des entreprises de cryptomonnaie cotées sont sous l’eau | Cryptomonnaie

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a suggéré une série de hausses de taux d’intérêt qui pourraient être supérieures aux 0,25 point de pourcentage habituels.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin recule de 42 000 $ alors que le président de la Fed, Jerome Powell, suggère que le « chargement initial » pourrait être le plan des responsables de la politique monétaire américaine alors qu’ils augmentent les taux d’intérêt.

Insights: Les cours des actions des sociétés de cryptomonnaie cotées ont sous-performé les mouvements de prix du bitcoin (BTC).

Avis du technicien : BTC maintient un support, similaire à ce qui s’est produit fin mars avant une hausse des prix de 16 %.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 40 745 $

Éther (ETH): 3 004 $

sur Gainers

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur EOS EOS −11,0 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −5,1 % Plate-forme de contrat intelligente Litecoin SLD −4,4 % Monnaie

Bitcoin recule après avoir touché 42 000 $

« Le chargement initial » ressemble à la phase initiale d’un projet de construction, et c’est l’expression que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a utilisée jeudi pour décrire une stratégie possible de la banque centrale américaine pour juguler l’inflation à son plus haut niveau depuis quatre décennies.

L’idée est que la Fed pourrait décréter une série de fortes hausses des taux d’intérêt – disons 0,5 point de pourcentage par réunion, contre 0,25 point de pourcentage plus typique – pour s’assurer que les prix à la consommation ne deviennent pas incontrôlables.

« Nous allons vraiment augmenter les taux et atteindre rapidement des niveaux plus neutres, puis plus serrés », a déclaré Powell lors d’un panel aux côtés de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, organisé par le Fonds monétaire international (FMI).

Le risque est que des coûts d’emprunt plus élevés compromettent les dépenses et les investissements et que l’économie sombre dans une récession.

Le bitcoin est considéré par de nombreux investisseurs comme une couverture contre l’inflation, et il est également considéré comme un actif risqué qui pourrait subir des pressions pendant une période de ralentissement de la croissance économique. Le ton belliciste de Powell était donc suffisant pour faire baisser le prix du bitcoin – tout comme la plus grande crypto-monnaie semblait prendre de l’ampleur.

Le prix a atteint un sommet de 10 jours, touchant presque 43 000 $, mais est ensuite retombé vers 40 000 $, effaçant les gains des derniers jours.

« L’action des prix du bitcoin a continué à osciller entre une fourchette plus large de 38 $ à 47 000 $ », a déclaré Tammy Da Costa, analyste chez DailyFX, à Angelique Chen de CoinDesk.

Les actions américaines ont terminé la journée en baisse et les rendements du Trésor américain ont augmenté.

Marchés

S&P 500 : -1,5 %

DJIA : -0,8%

Nasdaq : -2,1%

Or : 1 953 $, -0,1 %

Connaissances

Un an après l’introduction en bourse de Coinbase, la plupart des sociétés de cryptomonnaie cotées sont sous l’eau

Le dernier trimestre de 2020 a été une période passionnante. Bitcoin semblait fulgurant, compte tenu du nouvel intérêt institutionnel pour la classe d’actifs. Coinbase Global (COIN) a déposé des documents préliminaires auprès de la SEC pour une cotation, et peu de temps après, des contrats pré-IPO se négociaient sur FTX qui valorisaient la société à près de 75 milliards de dollars.

Mais un peu plus d’un an après son introduction en bourse, l’action de Coinbase a baissé de près de 55 %, sous-performant le bitcoin, qui est en baisse d’environ 26 % pour la même période (bien sûr, de nombreuses actions technologiques sont également en baisse pour cette même période), comme les investisseurs L’appétit pour les sociétés de cryptomonnaie cotées semble avoir diminué.

Dans une note publiée l’année dernière, QCP Capital de Singapour a écrit que les investisseurs n’attribuaient plus une forte prime aux licences et à la convivialité réglementaire comme ils le faisaient autrefois, ce qui exercerait à son tour une pression sur les actions de Coinbase.

(TradingView)

« Cette prime a été sous prétexte qu’elle leur donnerait un laissez-passer gratuit tandis que les agences gouvernementales menaient leur guerre contre la cryptomonnaie vers d’autres plates-formes et échanges à la place, comme Binance », écrivait QCP à l’époque. « Si maintenant, une entité américaine réglementée qui propose un produit déjà proposé aux États-Unis, empruntant la voie légale appropriée, peut faire face à une action aussi sévère, alors personne n’est plus assuré d’être en sécurité. »

La conformité réglementaire de Coinbase et sa base américaine l’empêchent également d’accéder à certaines des parties les plus intéressantes de la crypto, comme le prêt. Cela signifiait également que Coinbase avait un démarrage lent sur le marché des dérivés, qui a dépassé le marché au comptant pour la première fois en juin 2021, derrière bon nombre de ses rivaux non basés aux États-Unis, détournant probablement les investisseurs de son action.

Le BC Technology Group de Hong Kong, qui gère la plate-forme d’actifs numériques OSL axée sur les institutions, a connu un sort similaire avec son action. Bien qu’elle ait connu une brève reprise après des bénéfices positifs, l’action a chuté de près de 66 % au cours de la dernière année.

Les actions minières ne s’en sortent pas beaucoup mieux. RIOT Blockchain, qui exploite des fermes minières de bitcoins à travers les États-Unis, a chuté de près de 66 % au cours de l’année dernière, tandis que Marathon Digital, un autre mineur, a baissé de 40 %. Canaan, un fabricant d’équipements miniers, est en baisse de près de 70 %.

Michael Del Grosso, analyste chez Compass Point Research qui couvre les mineurs, explique cette mauvaise performance en disant dans une précédente interview CoinDesk « Les actions minières sont actuellement des jeux à effet de levier sur le prix du bitcoin ».

Ces actions minières ont eu leur moment lorsque la Chine a ordonné la fermeture des opérations dans le pays et que le taux de hachage mondial était en pleine mutation. Mais comme cela s’est réglé et que le bitcoin a flirté avec des sommets sans précédent mais n’a pas pu se maintenir, les actions ont coulé comme des rochers.

Actuellement, Compass Point maintient une note neutre sur Riot Blockchain.

Cela soulève la question, y a-t-il des sociétés de cryptomonnaie cotées qui sont réellement au-dessus de la ligne de flottaison ?

En effet il y en a : des banques crypto comme Silvergate Capital et Signature Bank.

(TradingView)

Ces deux banques, qui fournissent des services bancaires aux échanges cryptomonnaies, ont réussi à surpasser le bitcoin au cours de la dernière année. Étant donné qu’ils sont liés aux échanges, leur valeur est basée sur le volume des transactions sur un échange.

Et le volume est maintenu à un rythme soutenu, tout comme la demande pour d’autres outils fournis par Silvergate, comme l’effet de levier.

Alors peut-être que le problème avec ces sociétés cotées n’est pas l’hostilité du marché envers les sociétés de cryptomonnaie cotées en bourse, mais plutôt que le marché a besoin de plus que d’être simplement un indicateur du prix du bitcoin.

L’avis du technicien

Bitcoin (BTC) a généré un signal d’élan positif sur le graphique des prix quotidiens, similaire à ce qui s’est produit fin mars. Cela suggère que les acheteurs pourraient rester actifs vers le niveau de résistance de 46 700 $.

La crypto-monnaie a augmenté de 4% au cours de la semaine dernière.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures est en baisse par rapport aux niveaux de surachat, ce qui se produit généralement lors d’un bref recul des prix. Pourtant, un support à 40 000 $ pourrait maintenir la phase de récupération de BTC.

La résistance initiale est observée à 42 400 $, où les vendeurs étaient actifs plus tôt dans la journée de négociation à New York. Sur le graphique journalier, cependant, le RSI augmente à partir de niveaux de survente avec une dynamique plus forte, indiquant une hausse du sentiment haussier.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : Japon : Jibun Bank Manufacturing PMI (avril) PREL ; PMI des services bancaires de Jibun (avril) PREL

15 h 15 HKT/SGT (7 h 15 UTC) : S&P Global Composite PMI (avril) PREL

21 h HKT/SGT (13 h UTC) : Point de presse du Fonds monétaire international : Perspectives économiques régionales pour l’Europe, avril 2022