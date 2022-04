Le prix d’Algo pourrait déraper pendant des semaines si les techniques évoluent | Cryptomonnaie

Les prix d’Algorand pourraient continuer à s’enrouler pendant des semaines.

Le volume des prix d’ALGO n’est pas convaincant.

L’invalidation est une pause au-dessus de 0,7715 $.

Algorand pourrait prendre plus de temps que prévu car les traders n’ont pas réussi à s’évader. Les commerçants devraient envisager de rechercher de meilleures opportunités sur le marché.\

Le prix ALGO dit, « recherchez de meilleures opportunités »

Le prix d’Algorand semble prendre beaucoup plus de temps avant qu’une tendance directionnelle ne soit confirmée, car le prix n’a pas réussi à casser après avoir déclenché des ordres d’achat à 0,75 $. Les traders en petits groupes sont susceptibles de réduire leurs pertes et de rechercher de meilleures opportunités, car le prix pourrait se transformer en un triangle plus large dans les semaines à venir.

Le prix d’Algorand a encore beaucoup de travail à faire maintenant que l’évasion a échoué. L’initiative évidente pour les commerçants est de capitaliser sur les grands mouvements. Cependant, un mantra plus subtil chez les traders professionnels est de savoir quand vous vous trompez pour maximiser les opportunités d’achat. Le prix d’ALGO pourrait très bien s’enrouler dans une fourchette au cours des prochaines semaines, car le prix connaît une baisse considérable depuis le faux-out de lundi. Le profil de volume indique également un manque d’implication de l’argent intelligent, ce qui renforce encore l’idée d’une gamme à long terme en jeu.

Graphique ALGO/USDT sur 4 heures

L’invalidation de la thèse neutre est une clôture au-dessus de 0,7715 $. Si le prix ALGO peut atteindre son niveau, alors le décompte haussier pour un prix ALGO de 0,92 $ sera de retour sur la table, ce qui entraînera une augmentation de 30 % par rapport au prix ALGO actuel. Si les haussiers ne peuvent pas dépasser 77,15 $, les traders doivent s’attendre à un triangle latéral suivi de baisses potentielles à 0,58 $, entraînant une baisse de 15 % par rapport au prix actuel d’Algorand.