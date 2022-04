Le prix de Cardano pourrait remonter au-delà de 1 $ à une condition | Cryptomonnaie

Après six mois de tendance baissière, le prix de Cardano envisage le niveau de 1 $ après avoir atteint un sommet quotidien de 0,96 $.

Les données de la plateforme de crypto-intelligence Santiment révèlent que le sentiment de la foule sur Cardano a atteint son niveau le plus positif depuis la mi-novembre 2021.

Les analystes prédisent une poursuite de la tendance à la hausse des prix de Cardano, alimentant un discours haussier parmi les investisseurs.

Le prix de Cardano est sur la bonne voie pour éclater alors que les analyses d’une importante société de données cryptomonnaies prédisent un rallye en ADA. Les analystes pensent que le prix de Cardano pourrait atteindre 1 $ si une condition est remplie.

La tendance haussière de Cardano se poursuivra alors que l’ADA franchit 0,95 $

Le prix de Cardano a atteint un sommet quotidien de 0,96 $, entrant dans une tendance haussière aujourd’hui. Les partisans estiment que les deux principaux moteurs de la hausse des prix de Cardano sont le nombre croissant d’applications et d’activités en chaîne sur le réseau ADA et le sentiment de la foule.

Les analystes de la plateforme de renseignement sur les données cryptomonnaies Santiment ont observé que le sentiment des investisseurs sur le prix de Cardano avait atteint son plus haut niveau (positif) depuis novembre 2021. En règle générale, le sentiment positif des investisseurs est aligné sur une hausse des prix de l’altcoin.

Les analystes ont noté que Cardano avait connu une légère hausse de prix au cours des dernières sessions, et les commerçants attendaient une cassure de l’altcoin.

Au cours du mois dernier, 100 000 nouveaux portefeuilles et 400 nouveaux projets ont rejoint le réseau Cardano, entraînant l’adoption de l’altcoin Ethereum-killer. Les analystes de la GWW ont identifié un modèle de mégaphone dans le graphique des prix de Cardano et ont observé que l’ADA est soutenu par le support et la résistance.

Cardano a franchi la résistance à 0,93 $ avant de s’effondrer davantage, et les haussiers ont maintenu leur élan. Les analystes pensent que le prix de Cardano pourrait exploser et franchir 1 $ à court terme.

Les analystes de @TrendRidersTR ont prédit le rebond du prix de Cardano sur le graphique de 12 heures, et une inversion de tendance haussière est maintenant confirmée. Les analystes pensent que la cassure du prix de Cardano au-delà de 1 $ et qu’un plus haut plus élevé est maintenant imminent.