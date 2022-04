SHIB pourrait encore une fois truquer les commerçants avant de faire plus de gains | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu connaît un comportement saccadé erratique.

Le nouveau pic de volume du prix SHIB est malicieusement trompeur.

L’invalidation du scénario haussier serait une cassure en dessous de 0,00002120 $.

L’action des prix agitée des prix Shiba Inu soutient l’idée d’une formation en triangle. Les commerçants doivent garder un œil sur la pièce de mème numérique pour des opportunités rentables.

Le prix du Shiba Inu pourrait encore une fois tromper les commerçants.

Le prix du Shiba Inu a connu une évolution des prix très agitée et inexplicable au cours des dernières semaines. En plongeant plus profondément dans les détails techniques, il semble y avoir un motif WXXXZ complexe se formant sur le graphique de 4 heures. Si ce modèle est correct, le prix du Shiba Inu pourrait former un triangle en tant que vague Z et avoir une remise supplémentaire à accorder avant que les prix ne montent. Les commerçants devraient fixer des limites d’achat dans le 0,0000220 $ dans l’espoir d’attraper le futur couteau qui tombe.

Le prix du Shiba Inu signale que davantage de vagues correctives se déroulent sur l’indicateur de profil de volume. Malgré la hausse massive du volume le 12 avril, SHIB n’a pas réussi à clôturer au-dessus du sommet précédent à 0,00002963 $. Il pourrait y avoir de nombreux désirs piégés dans le tristement célèbre rival Dogecoin, qui soutient l’idée d’une capitulation de plus. Un futur balayage des plus bas pourrait être une opportunité rentable pour les commerçants avec des limites d’achat et des alertes définies.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

L’invalidation de la configuration commerciale haussière sera une cassure en dessous de 0,00002120 $. L’ensemble du scénario de tendance haussière sera annulé si les baissiers franchissent ce niveau. Le prix pourrait alors tomber à 0,0000700 $, entraînant une baisse de 30 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.