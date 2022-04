Les traders de Solana ont installé un piège à traders avant l’évasion à 130 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana subit un rejet à la hausse mercredi, se transformant en piège haussier.

Le prix SOL voit les traders faire un poing et pousser contre le piège à traders.

Attendez-vous à un grand mouvement à la hausse alors que les vents arrière montent pour une divergence positive.

Le prix de Solana (SOL) a vu sa séquence de victoires écourtée mercredi, les traders effectuant un piège haussier après que les traders aient pu pousser brièvement le prix SOL au-dessus du pivot mensuel à 110 $. Aux États-Unis, le prix de clôture s’est effondré et est retombé à 105 $. Habituellement, le prix du SOL chuterait davantage après un tel jeu technique, mais au lieu de cela, les traders ripostent et défont le piège haussier et pourraient même rejouer le même échange contre les baissiers en essayant de se refermer au-dessus de 110 $ et du pivot mensuel. Cela verrait l’intérêt baissier s’estomper et ouvrirait la porte à un rebond à 130,70 $.

Le prix du SOL devrait bondir de 25% dans le cadre du retrait des pièges à traders

Le prix de Solana est presque à mi-chemin de son rallye, avec le rebond de 95 $ déclenché le lundi de Pâques dans un marché calme avec une faible liquidité, la plupart des marchés étant fermés. Pour le moment, les traders restent assis sur leurs mains et laissent le rallye se dérouler, bien que les traders soient entrés dans le mélange mercredi avec un contre-mouvement sous la forme d’un piège à traders. Une fois que le prix SOL a dépassé 110 $ et le pivot mensuel, les baissiers ont poussé l’action des prix vers le bas, capturant tout le volume haussier des positions qui ont été remplies au-dessus de 110 $.

Le prix du SOL serait généralement plus en retrait alors que les baissiers tentaient de ramener ces traders à 100 $ ou moins. Mais au lieu de cela, les traders sont piégés à leur tour alors que le SOL est en hausse d’environ 2% sur la journée et devrait encore grimper dans les jours à venir avec le premier objectif sur le dossier à 120 $ et le suivant à 130,70 $. Des vents favorables supplémentaires aident les haussiers, ce qui réduira encore plus la liquidité du marché côté achat, ne laissant aucune place aux baissiers pour pouvoir vendre et faire baisser les prix (car ils devront offrir des prix inférieurs à ceux du marché pour pouvoir ouvrir une position courte les désavantageant dès le départ), ce qui se traduira par un rallye de 25% pour les traders qui sont longs aujourd’hui.

Graphique journalier SOL/USD

Bien que passant un peu à l’arrière-plan, la situation en Ukraine et en Russie est loin d’être résolue. Tout événement comme l’utilisation d’armes nucléaires ou une attaque de missile sur le sol européen pourrait encore s’aggraver et entraîner des représailles de l’OTAN. Cela verrait une offre instantanée pour les valeurs refuges et les actifs à risque sur le pied arrière, avec un prix SOL tombant en dessous de 100 $ vers 90 $ au S1 mensuel.