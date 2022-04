Le prix NEAR peut-il battre des sommets historiques avec le lancement de son stablecoin USN | Cryptomonnaie

NEAR a récemment lancé son stablecoin USN sur son réseau de test public, stimulant la demande des investisseurs.

Les partisans ont noté une augmentation du volume des échanges et de l’activité en chaîne du protocole NEAR après le lancement du stablecoin.

Les analystes ont prédit une hausse des prix NEAR et ont noté des indicateurs haussiers sur le graphique du jeton.

Le protocole NEAR, l’une des crypto-monnaies les plus couramment détenues parmi les fonds au troisième trimestre 2021, a connu une augmentation du volume des échanges de son jeton. Les détenteurs de NEAR attendent l’inscription du jeton sur Coinbase en prédiction de «l’effet Coinbase», où le prix de l’actif coté grimpe de façon exponentielle.

NEAR se prépare à grimper plus haut

Le jeton NEAR est considéré comme l’une des rares crypto-monnaies couramment détenues par les fonds au troisième trimestre 2021. Les investisseurs attendent maintenant l’inscription du jeton ERC-20 du protocole sur Coinbase pour déclencher une hausse du prix NEAR.

Le lancement par NEAR de son stablecoin USN sur le réseau de test public a alimenté un récit haussier parmi les investisseurs. Au cours de la semaine dernière, la nouvelle du lancement de Stablecoin de NEAR a fait le tour sans calendrier fixe pour la réussite du projet.

Le lancement du stablecoin de NEAR met le protocole en concurrence directe avec l’UST de Terra. La spéculation qui en a résulté a poussé le prix du jeton près de sa résistance.

Avec l’arrivée du stablecoin sur le testnet, les promoteurs attendent la prochaine grande mise à jour, une cotation sur l’un des plus grands échanges cryptomonnaies au monde.

Les analystes ont évalué la tendance des prix NEAR et ont révélé une perspective haussière sur le jeton. Les analystes de Deribit Insights estiment que le graphique des prix NEAR est un exemple de sous-performance dans un marché structurellement latéral. Les analystes observent que NEAR s’est avéré un gagnant sur la plupart des solutions Ethereum de couche 1 depuis avril.

@Crypto_McKenna, un analyste crypto pseudonyme, pense que NEAR pourrait atteindre un nouveau record absolu suite à la consolidation actuelle.