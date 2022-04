Ce sont les rares NFT que la superstar du football Neymar a achetés | Cryptomonnaie

Neymar Jr, une superstar du football, est entré dans le monde des NFT avec l’achat de deux NFT du Bored Ape Yacht club.

Le prix plancher de Bored Ape Yacht Club, l’une des collections NFT les plus rentables, développée par Yuga Labs, a franchi aujourd’hui 124 ETH. Il s’agit d’une étape clé pour la collection NFT, car 124 ETH est sa valeur plancher la plus élevée depuis le début de 2022.

Fait intéressant, la superstar du football Neymar Jr s’est intéressée aux objets de collection numériques et a acquis deux Bored Ape Yacht Club NFT. Selon des sources, le footballeur a dépensé plus de 1,1 million de dollars pour acquérir deux NFT uniques parmi la collection de 10 000. Bored Ape 6633 avec une expression signature et un smoking et Bored Ape 5269, l’un des NFT les plus chers de la collection, sont désormais les atouts de Neymar Jr.

L’acquisition de Bored Ape Yacht Club NFTs par des célébrités et des influenceurs sportifs stimule la popularité de la collection d’actifs numériques. Le lancement récent d’ApeCoin, un jeton NFT, a mis en lumière les propriétaires de BAYC NFT alors qu’ils réclamaient leur part de l’actif numérique.

Le footballeur brésilien possède désormais deux NFT de l’une des collections les plus prisées d’OpenSea et de l’écosystème des actifs numériques. Des sources ont révélé que Neymar Jr avait payé 521 000 $ ET 624 000 $ pour les deux NFT uniques de la collection BAYC.

Des recherches plus poussées ont indiqué que l’achat avait été effectué sur la plateforme OpenSea. Neymar a utilisé son portefeuille « EneJayVault » pour effectuer l’achat et effectuer un paiement pour les NFT.