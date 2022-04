Bitcoin envisage une moyenne de 200 jours après une hausse des prix de trois jours | Cryptomonnaie

Des signaux haussiers pour Bitcoin sont apparus, favorisant une poursuite de la hausse des prix vers la moyenne mobile simple (SMA) largement suivie sur 200 jours, selon une analyse technique de Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies.

Le graphique quotidien montre que le principal actif numérique est passé de 38 500 $ à 42 200 $ au cours des trois derniers jours, défendant le support du cloud Ichimoku.

Créé par le journaliste japonais Goichi Hosoda à la fin des années 1960, le nuage d’Ichimoku comprend deux lignes – la travée principale A et la travée principale B. Les deux sont tracées 26 jours avant la dernière bougie. L’indicateur est largement utilisé pour identifier le support et la résistance, les croisements au-dessus ou au-dessous représentant un avertissement préalable des cassures haussières ou baissières.

La dernière défense haussière est soutenue par des signaux positifs provenant d’outils techniques tels que la stochastique et les histogrammes MACD.

« Bitcoin détenait un support important basé sur le cloud à près de 40 000 dollars et a généré un signal » d’achat « survendu à partir des stochastiques quotidiens après un rallye de trois jours, soutenant un biais haussier à court terme », a déclaré Stockton dans un e-mail. « Le MACD quotidien est également pincé, reflétant une amélioration de l’élan à court terme qui soutient un mouvement à la hausse vers la prochaine résistance proche de 48,1 000 $, définie par la MM de 200 jours. »

Dans l’analyse technique, les stochastiques sont des indicateurs qui oscillent entre 0 et 100, aidant les traders à identifier les conditions de survente et de surachat et les points d’entrée et de sortie du commerce. Un actif est considéré comme survendu lorsque la stochastique tombe en dessous de 20 et suracheté lorsqu’il dépasse 80. Un virage supérieur à partir de moins de 20 est considéré comme un signal d’achat.

L’histogramme de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est utilisé pour identifier les changements de tendance et la force de la tendance. Les retournements positifs/négatifs de l’indicateur indiquent des changements de tendance haussiers/baissiers. Pendant ce temps, le « pincement » – des barres en baisse ou des hauts inférieurs au-dessus de la ligne zéro et des bas plus élevés en dessous de la ligne zéro représentent un épuisement haussier et baissier.

La hausse de trois jours a mis l’accent sur le SMA de 200 jours à 48 000 $. Fin mars, la moyenne s’est avérée difficile à casser, bloquant le rallye de reprise à partir de près de 37 500 $.

À la baisse, le plus bas de lundi à 38 550 $ est le niveau à battre pour les vendeurs.

Bitcoin s’échangeait à près de 42 300 $, ce qui représente un gain de 2 % sur la journée, selon les données de CoinDesk.