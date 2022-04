Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : la BCE lance les crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin utilise la faiblesse du dollar pour percer la défense baissière.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies utilisent tous la fenêtre d’opportunité offerte ce matin par les commentaires du vice-président de la BCE, de Guindos, selon lesquels une hausse des taux en juillet est dans les cartes. En conséquence, l’indice du dollar plonge en dessous de 100 et crée un écart à la hausse dans les crypto-monnaies à tous les niveaux. Attendez-vous à voir un rassemblement tout au long de la journée et du week-end alors que Macron devrait remporter les élections de dimanche, affaiblissant davantage le dollar et se traduisant par des crypto-monnaies plus élevées à venir.

Le prix du Bitcoin décompose la dernière ligne de défense des traders

Le prix du Bitcoin (BTC) a dépassé 42 000 $ mercredi et, ce faisant, a affaibli la résistance de la moyenne mobile simple sur 55 jours juste en dessous. Depuis plus d’une semaine maintenant, la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours agit comme un plafond sur l’action des prix que les traders ont utilisée pour vendre chaque rallye du prix BTC. Les baissiers étant poussés hors de leurs positions, attendez-vous à voir leurs arrêts bientôt touchés, ouvrant plus de place et de terrain aux haussiers pour couvrir la hausse.

Le prix du BTC devra donc revenir au-dessus de 42 000 $ et frapper plus d’arrêts placés par les baissiers afin que la demande puisse être encore plus submergée par le volume, car ces baissiers devront fermer leurs positions courtes en achetant du Bitcoin. Cela se traduira par une compression courte, le prix du BTC remontant vers 43 000 $. Le bond n’est pas loin de 44 088,73 $, un pivot historique avec le pivot mensuel juste en dessous.

Graphique journalier BTC/USD

L’inconvénient vient du risque événementiel du week-end lors des élections françaises. Si le candidat d’extrême droite Le Pen remportait les élections face à l’actuel président au pouvoir, Macron, cela signifierait un risque et une incertitude politique considérables pour la zone euro, le risque se propageant aux marchés mondiaux. Le billet vert ferait à nouveau l’objet d’une offre et remonterait au-dessus de 100, provoquant des vents contraires pour les crypto-monnaies, le prix du BTC retombant à des niveaux de support proches de 39 780 $, en dessous de 40 000 $.

Le prix d’Ethereum démarre sa remontée du pivot mensuel avec 3 500 $ comme objectif

Le prix de l’Ethereum (ETH) voit les traders envoyer un signal d’achat aux investisseurs et aux acteurs du marché. Bien que la clôture d’hier ait été négative par rapport à l’ouverture du prix des ETH, les haussiers ont réussi à défendre le pivot mensuel à 3 070,41 $. Avec l’ouverture du prix d’Ethereum au-dessus du pivot aujourd’hui, les traders ont effectué une entrée longue classique parfaite avec un test sur le pivot fournissant un support et une remontée du prix de l’ETH à partir de là.

Le prix de l’ETH a beaucoup d’essence dans le réservoir pour remonter plus haut alors que l’indice de force relative (RSI) monte lentement mais sûrement au-dessus de 50. Beaucoup de marge de hausse, donc, avec le volume côté achat ne surchauffe pas, mettrait le RSI rapidement de surachat et effrayer les nouveaux investisseurs. La scène parfaite est donc prête pour plus de hausse à venir alors qu’un rallye à plusieurs niveaux est sur le point de se produire avec des niveaux psychologiques de 3 200 $, 3 3000 $ et 3 400 $ à surveiller et utilisés comme points d’ancrage pour atteindre 3 500 $ dans les semaines à venir.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque à la baisse vient du fait que le RSI ne montre pas de hausse haussière, ce qui pourrait indiquer des risques de piège haussier avec des acheteurs incapables de maintenir l’évolution des prix au-dessus du pivot mensuel. Les traders attendraient une pause en dessous du pivot mensuel et tireraient davantage l’action des prix vers 3 000 $ près de la SMA de 55 jours. Au cas où cela se briserait, un mouvement de chute pourrait se dérouler vers 2 695 $, en baisse de 12 % au total.

Le prix du XRP attend que les vents favorables prennent effet

Le prix Ripple (XRP) attend toujours que les vents arrière susmentionnés prennent effet. Le prix du XRP se négocie même en nombres négatifs, mais vu l’effet de la faiblesse du dollar sur les crypto-monnaies, ce n’est qu’une question de temps avant que le support n’entre en jeu. Attendez-vous à voir le prix du XRP redescendre vers 0,73 $ à la recherche d’un support avant de rebondir et puis voyant un mouvement exponentiel au-dessus de 0,7843 $ vers 0,80 $.

Le prix du XRP aura dépassé une double bannière de résistance avec le SMA de 55 jours et le pivot historique à 0,7843 $, après avoir maintenu l’action des prix en sourdine depuis plus d’un mois maintenant. Une fois 0,80 $ atteint, la voie sera ouverte pour un rallye vers 0,88 $, retournant 17 % aux investisseurs avec le pivot mensuel et 0,8390 $ comme niveaux à craindre. Avec le RSI inférieur à 50, il y a beaucoup de place pour un rallye car une compression courte est due pour rétablir l’équilibre entre acheteurs et vendeurs dans le prix XRP.

Graphique journalier XRP/USD

Il se pourrait bien que les haussiers de rejet reçus mardi contre ce niveau de 0,7843 $ aient plutôt été un déclencheur où les baissiers ont pu construire des positions courtes massives. Cela signifierait que les haussiers ne peuvent pas égaler le volume derrière ce mouvement à la baisse, car l’échelle penche en faveur des baissiers avec une cassure en dessous de 0,7304 $. Après une telle pause, attendez-vous à ce que les haussiers fuient la scène et ouvrent la voie aux baissiers pour pousser l’action des prix encore plus bas vers 0,70 $.