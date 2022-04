Une nouvelle ère d’adoption massive – Shopify pour apporter Bitcoin à un quart de la population mondiale | Cryptomonnaie

Le partenariat de Strike avec Shopify, Blackhawk Network et NCR permet aux gens d’utiliser Bitcoin de manière beaucoup plus courante, en abandonnant les monopoles du système de paiement traditionnel.

Le réseau de paiement Strike a annoncé des intégrations avec Shopify, le processeur de paiement alternatif Blackhawk Network et le fournisseur de points de vente NCR, ce qui permet aux commerçants mondiaux d’accepter plus facilement les paiements BTC. Bitcoin Lightning Network, une deuxième couche construite au-dessus de la blockchain Bitcoin, convertira rapidement les paiements BTC en dollars, soulageant les commerçants des complexités associées à la détention réelle de Bitcoin.

L’adoption de la crypto est sur le point de monter en flèche

Avec cette décision, l’adoption généralisée de Lightning Network et donc de la crypto-monnaie serait accélérée.

Le PDG de Strike, Jack Mallers, a expliqué que tout site Web utilisant les transactions par carte en ligne Shopify peut utiliser le Lightning Network pour les paiements BTC. Comme ce service sera disponible pour toute personne disposant d’un portefeuille compatible LN, Shopify pourra profiter de marchés mondiaux et d’un pouvoir d’achat jusqu’alors inexploités, ainsi que d’économiser de l’argent grâce à un traitement des paiements à faible coût.

Alors que l’intégration de Strike s’étend également aux détaillants hors ligne, tels que Walmart et McDonald’s, cela pourrait stimuler l’adoption de Bitcoin à des sommets sans précédent, et même réduire la volatilité du prix de la monnaie numérique numéro un.

Les marchands pourront interagir avec le réseau Bitcoin, et les utilisateurs pourront effectuer des achats en privé et sans autorisation à travers les États-Unis, en profitant de l’accès bon marché, instantané et ouvert qu’offre Bitcoin.

Mallers a déclaré que plus de 400 000 vitrines accepteront désormais Bitcoin via le Lightning Network, et tout commerçant est invité à se joindre et a montré une vidéo de lui-même en train de vérifier dans une épicerie de Chicago en l’utilisant. Ce qui était autrefois difficile à imaginer devient maintenant une réalité. L’avenir semble amener des millions de vitrines à travers les États-Unis à accepter Bitcoin dans un proche avenir. D’autres pays pourraient emboîter le pas après avoir constaté le succès de cette utilisation du Bitcoin par les États-nations.

Cela peut-il empêcher une récession imminente aux États-Unis ?

Forbes 30 Under alun Mallers a noté que les institutions financières ont été terriblement inadéquates pour répondre aux besoins d’une population de plus en plus numérique, et qu’elles paient maintenant le prix de cette négligence. Il a déclaré qu’il n’y avait eu aucune innovation dans les systèmes de paiement depuis 1949.

Le lancement de ce système de paiement a révolutionné et perturbé les réseaux de cartes de crédit traditionnels bien établis comme Visa et MasterCard, apportant un nouvel ordre financier mondial. Il s’agira d’un système de paiement final en espèces ouvert, mondial et non gelable.

« Tout marchand en ligne qui utilise Shopify peut accepter des paiements sans le réseau des boomers de 1949, les recevoir instantanément, en espèces, sans intermédiaire, sans frais de 3 % », a expliqué Jack Mallers.

De plus, se débarrasser des anciennes banques du flux de paiement pourrait réduire l’inflation. Cela permettrait aux Américains d’économiser de l’argent à un moment où l’inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans et empêcherait la récession à venir.

Plusieurs exemples montrent comment l’adoption de la cryptomonnaie a stimulé l’économie d’un pays, notamment l’Argentine, qui a adopté le système de paiement Lightning de Stike et a vu son PIB augmenter de 10,3 % en 2021, la plus forte hausse depuis 2004. Un autre exemple est El Salvador, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale avec le l’aide de Strike et a vu son PIB croître à deux chiffres pour la première fois récemment.

De plus, Mallers a souligné qu’il avait travaillé avec la sénatrice Cynthia Lummis sur une législation favorable à la cryptomonnaie, de sorte que l’environnement réglementaire devrait bientôt se clarifier.

« Si l’Amérique veut rester le leader financier mondial, nous devons favoriser l’innovation. L’annonce de Strike est une contribution précieuse à l’entrée du système financier américain dans le 21e siècle. Je travaille pour apporter une législation intelligente à l’espace des actifs numériques afin que des innovations comme celle-ci puissent être intégrées dans l’industrie américaine des services financiers. Ce faisant, nous pouvons protéger les consommateurs et responsabiliser les particuliers et les petites entreprises en encourageant l’innovation responsable », a déclaré M. Mallers, qui a cité une citation de Lummis dans sa présentation.

Dernières pensées

C’est vraiment une annonce révolutionnaire car elle réinvente le système de paiement tel que nous le connaissons, élimine l’intermédiaire et est susceptible d’amener l’adoption de la cryptomonnaie à des sommets sans précédent. En outre, cela contribuera à stabiliser la volatilité des prix du BTC, à réduire l’inflation et à empêcher les États-Unis et donc l’économie mondiale de tomber d’une falaise.

À la fin de son discours, Mallers a déclaré : « Ceci est notre annonce » en référence à la communauté Bitcoin dans son ensemble. J’ajouterais qu’il s’étend à n’importe qui dans le monde.