Comment l’entrée d’ApeCoin dans le Metaverse peut envoyer le prix de l’APE à de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin est susceptible de revenir à des niveaux de support stables après une hausse de 60 %.

Cette baisse établira une base autour de 13,59 $ avant d’exploser pour atteindre un nouveau sommet historique à 22,05 $.

Une clôture en chandelier de trois heures en dessous de 12,53 $ invalidera la thèse haussière de l’APE.

Le prix de l’ApeCoin subit un retracement après la montée massive déclenchée le 18 avril. Cette décision va probablement permettre aux haussiers de récupérer pour la prochaine étape qui brisera le plafond actuel et établira un nouveau record absolu.

Les perspectives extrêmement optimistes sont logiques compte tenu du moulin à rumeurs qui tourne depuis le 20 avril. Le discours sur le crypto twitter est que les jetons APE seront un moyen par lequel les détenteurs peuvent acheter des terres dans un métaverse qui est lancé par YugaLabs, le propriétaire du célèbre club nautique Bored Ape.

Je viens d’envoyer un énorme alpha re @yugalabs chute de terre. La vente sera une vente aux enchères hollandaise à partir de 600 $APE. BAYC / MAYC (largage aérien)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL) Obtenir votre $APE prêt. On dirait qu’on va en avoir besoin. #BAYC #AUTRE CÔTÉ – renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) 20 avril 2022

Le prix ApeCoin se prépare pour le prochain mouvement

Le prix d’ApeCoin a atteint un creux de 9,52 $ après avoir chuté de 45 % par rapport à son sommet historique. Cette baisse a fixé la limite inférieure et a été suivie d’une hausse de 62 % qui a établi un sommet local à 15,53 $. Depuis que cette gamme a été établie, APE a traversé à l’intérieur de celle-ci.

Le 18 avril, le prix d’ApeCoin a amorcé une hausse de 62 % qui l’a poussé à franchir le précédent record historique à 17,46 $ et à en établir un nouveau juste au-dessus à 17,53 $. Depuis ce pic, les investisseurs ont enregistré des bénéfices, entraînant un retracement.

Jusqu’à présent, le prix d’ApeCoin a chuté de 16 % et devrait continuer à se diriger vers le sud jusqu’à ce qu’il rencontre le niveau de support de 13,59 $. Si la pression d’achat augmente, cela indiquera que les traders sont intéressés à accumuler des APE à prix réduit.

Par conséquent, une formation de pied ici pourrait être la clé pour catalyser la prochaine étape qui pousse le prix ApeCoin au-delà du niveau record actuel et faire une course au niveau psychologique de 20 $. En utilisant l’extension de Fibonacci basée sur les tendances, la prochaine cible à l’extension de 100 % est de 22,05 $. Ce passage de 13,59 $ à un nouveau sommet historique à 22,05 $ constituerait un gain de 61 % et c’est probablement là que le sommet se formera pour l’APE.

Graphique APE/USDT sur 3 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin continue de baisser, il y a de fortes chances que le prix d’ApeCoin suive. Dans un tel cas, l’APE est susceptible de glisser plus bas et de retester le niveau de retracement de 50 % à 12,53 $.

Ce développement offrira aux acheteurs mis à l’écart une autre chance d’accumuler l’altcoin. Cependant, une clôture en chandelier de trois heures en dessous de 12,53 $ invalidera la thèse haussière du prix ApeCoin et suggérera la possibilité d’un nouveau test du bas de la fourchette à 9,52 $.