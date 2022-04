Vitalik Buterin pense que son influence sur Ethereum « ne cesse de diminuer » pour cette raison | Cryptomonnaie

Le prix de l’éther est resté largement inchangé au cours des dernières 24 heures, même après que la Fondation a révélé que 80 % de sa trésorerie est détenue en ETH.

Vitalik Buterin a révélé que les propositions d’amélioration d’Ethereum qu’il promeut personnellement ne le font même pas avec son influence décroissante.

Les analystes révèlent des perspectives haussières pour Ethereum et pensent que l’ETH est plus proche du fond que du sommet.

Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, estime que son influence sur l’ETH a diminué au cours des dernières années. Dans une récente interview, Buterin a révélé qu’il devait apaiser les inquiétudes des gens pour faire accepter ses propositions.

Vitalik Buterin n’est plus influent

Le prix Ethereum est resté inchangé au cours des dernières 24 heures. Vitalik Buterin, le créateur d’Ethereum, a déclaré à l’entrepreneur technologique et investisseur américain Naval Ravikant que son influence sur Ethereum n’était plus la même qu’il y a six mois.

Buterin a révélé qu’il sentait que son influence sur Ethereum « ne cesse de diminuer » et que les propositions d’amélioration d’Ethereum qu’il promeut demandent plus d’efforts pour obtenir l’approbation de la communauté. C’est un défi et oblige Buterin à apaiser les inquiétudes des gens concernant les mises à jour du réseau ETH.

Le créateur d’Ethereum a dit à Ravikant,

J’ai l’impression que mon influence sur Ethereum ne cesse de diminuer tous les six mois. J’ai moins maintenant qu’il y a six mois. Il y a six mois, j’en avais moins qu’il y a un an. Et il y a un an, j’en avais moins qu’il y a 18 mois.

Buterin a ajouté que les membres de la communauté Ethereum ont besoin d’être convaincus pour faire avancer les idées dans une direction particulière.

Les partisans pensent que l’influence décroissante de Vitalik Buterin sur l’ETH pourrait influencer négativement le sentiment des investisseurs. De plus, la Fondation Ethereum a récemment révélé que 80% de sa trésorerie est détenue en ETH. Les experts ont remis en question le manque de support stablecoin et fiat dans la trésorerie, et on craint une baisse potentielle des prix à court terme.

Pourtant, le pourcentage de HODLer à court terme d’Ethereum (offre de moins de trois mois) a atteint un nouveau plus bas, et historiquement, lorsque l’indicateur est plus proche du bas, il est considéré comme un signe baissier. Le prix Ethereum est donc plus proche des creux que des sommets selon le comportement de HODLer.

Les analystes crypto de @IncomeSharks ont un point de vue opposé. Les analystes ont identifié une double super tendance haussière, et Ethereum pourrait avoir la force de progresser plus rapidement que prévu.

$ETH – Supertendances haussières doubles de 4h. Si nous avons de la force, nous verrons une progression plus rapide que ce à quoi les gens s’attendent. Arrêtez les pertes en dessous du support supertendance inférieur au cas où il serait invalidé. pic.twitter.com/Co5IHWXSqM – RevenuSharks (@IncomeSharks) 21 avril 2022

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix d’Ethereum est sur le point d’exploser et d’atteindre l’objectif de 3 700 $. Les analystes ont identifié une configuration à triple tap dans Ethereum et ont fixé un objectif de hausse à 3 700 $, et la baisse est plafonnée à 2 800 $.