Pourquoi devriez-vous prêter attention au prix Dogecoin aujourd’hui | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est sur le point d’une cassure de 68% par rapport à un coin en baisse.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que DOGE déclenche une croissance exponentielle à 0,23 $.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous de 0,078 $ invalidera les perspectives haussières.

Le prix du Dogecoin s’est consolidé à l’intérieur d’un modèle de coin descendant massif, qui se rapproche d’une cassure. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne de tendance supérieure pourrait être la clé pour déclencher une tendance haussière pour DOGE.

De plus, le 20/04 est célébré comme un jour de mème, les chances que la pièce de mème originale alias Dogecoin soit pompée sont élevées. Par conséquent, les investisseurs doivent surveiller de près les pièces sur le thème des chiens qui bénéficient du soutien du PDG de Tesla, Elon Musk, alias le Dogefather.

Prix ​​Dogecoin pour revenir sur ses pas plus haut

Le prix du Dogecoin a chuté d’environ 85 % par rapport à son sommet de 0,740 $ à 0,109 $ en 308 jours environ.

Ladite formation technique prévoit un upswing de 68%, obtenu en additionnant la distance entre le premier swing high et swing low au point de cassure. Depuis la semaine dernière, le prix du Dogecoin s’est rapproché de la ligne de tendance supérieure dans une tentative de casser plus haut.

Fait intéressant, DOGE plane déjà au-dessus de la ligne de tendance supérieure, mais la confirmation de la cassure n’est pas encore là. En supposant qu’une cassure se produise autour de 0,140 $, l’extrapolation montre que la cible après une hausse de 68 % sera de 0,233 $.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

Peut-être que la mesure la plus importante en chaîne qui révèle avec justesse les perspectives haussières du prix du Dogecoin est la valeur marchande sur 365 jours par rapport à la valeur réalisée (MVRV)

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté DOGE au cours de l’année écoulée. D’après les recherches de Santiment, une valeur inférieure à -10 % indique que les détenteurs à court terme sont à perte et sont moins susceptibles de vendre. Le plus souvent, c’est là que les détenteurs à long terme s’accumulent. Par conséquent, tout mouvement en dessous de -10 % est appelé une « zone d’opportunité ».

Pour DOGE, le MVRV sur 365 jours oscille en dessous de la ligne zéro depuis octobre 2021 et est bloqué en dessous de -30 % depuis décembre 2021, indiquant la nature extrêmement survendue de l’altcoin et pourquoi il est appelé à se rallier le plus tôt possible.

DOGE MVRV 365 jours

Indépendamment des récits haussiers, un chandelier hebdomadaire clôturé en dessous de 0,078 $ invalidera les perspectives haussières. Dans cette situation, les investisseurs doivent se préparer à un crash potentiel à 0,048 $.