Les dérivés échangent dYdX pour devenir « 100 % décentralisés par EOY » | Cryptomonnaie

dYdX a déclaré qu’il envisageait une décentralisation complète pour offrir à ses utilisateurs des avantages de DeFi que les services centralisés ne peuvent pas.

La plate-forme de négociation de dérivés cryptomonnaies basée sur Ethereum Layer 2, dYdX, s’est engagée à devenir « 100% décentralisée par EOY » via la mise à jour V4 du protocole.

dYdX propose principalement des contrats perpétuels, qui sont des produits dérivés qui empruntent des éléments à la fois au trading sur marge au comptant et au trading à terme, mais qui n’ont pas de date d’expiration.

À l’heure actuelle, seuls certains composants de dYdX sont décentralisés, notamment ses contrats intelligents Ethereum, sa gouvernance et son jalonnement. Cependant, son « carnet de commandes et son moteur de correspondance » sont gérés par dYdX Trading Inc. – l’équipe qui a développé la plateforme.

dYdX a annoncé hier la mise à jour V4 sur Twitter avec une nouvelle feuille de route indiquant que : « Vous n’êtes pas prêt ».

#DYDX sera 100% décentralisé par EOY. Vous n’êtes pas prêt.https://t.co/0StvepVlgb — dYdX (@dYdX) 19 avril 2022

Dans un blog, dYdX a expliqué que « l’aspect principal » de la décentralisation complète de la plate-forme est axé sur le carnet de commandes et son moteur de correspondance. L’équipe a noté que les principaux défis seront la mise à l’échelle du débit (puissance de traitement des transactions), la finalité (correspondance commerciale hors chaîne) et l’équité (les opérateurs ne pouvant pas extraire de valeur de l’activité commerciale légitime) de manière décentralisée.

« Avec la V4, dYdX deviendra entièrement décentralisé. Il n’y aura plus de points centraux de contrôle ou d’échec du protocole ; tous les aspects du protocole qui peuvent être contrôlés seront entièrement contrôlés par la communauté », indique la feuille de route.

Expliquant pourquoi la plate-forme devient entièrement décentralisée, dYdX a souligné «l’amélioration fondamentale» que la finance décentralisée (DeFi) fournit par rapport aux services financiers centralisés:

DeFi offre une amélioration massive de la transparence. Pour la première fois, le système financier lui-même n’est plus une boîte noire pour les utilisateurs. Avec DeFi, les utilisateurs peuvent faire confiance au code plutôt qu’aux entreprises.

La mise à jour V4 verra dYdX Trading Inc. recevoir des frais de négociation nuls à l’avenir. En outre, la plate-forme déploiera également davantage de produits et services, tels que les matières synthétiques et le trading au comptant et sur marge.

Alors que de nombreux projets DeFi se vantent souvent d’être « décentralisés » en raison de contrats intelligents et de leurs configurations automatisées, ils sont souvent contrôlés par une petite équipe de base ayant accès à une clé d’administration multisig qui leur donne des pouvoirs en « mode divin » sur le protocole. C’est souvent une stratégie utile pour récupérer des erreurs lors de la construction de la plate-forme, mais introduit des risques centralisés.

Le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a fait valoir que DeFi est principalement centralisé lors d’une interview en août de l’année dernière, notant que :

Ces plates-formes dites de « finance décentralisée » ont en fait beaucoup de centralisation. Il y a un groupe d’entrepreneurs qui gèrent ces plateformes.

Un autre projet DeFi pour annoncer le passage à la décentralisation complète, ou être « entièrement autosuffisant » était le créateur de DAI stablecoin et le protocole pionnier MakerDAO à la mi-2021.

Le PDG de la Maker Foundation, Rune Christensen, a noté dans un article de blog à l’époque que « le protocole et le DAO seront déterminés par des milliers, voire des millions de membres de la communauté engagés et enthousiastes ».

Les critiques notent cependant que MakerDAO dispose de 5,1 milliards de pièces stables USDC centralisées soutenant ses réserves DAI, de sorte que l’étendue réelle de sa décentralisation est discutable.