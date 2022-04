Pourquoi le prix de Zilliqa retestera bientôt son plus haut historique | Cryptomonnaie

Le prix du Zilliqa rebondit sur la zone de demande de 0,097 $ à 0,120 $, suggérant une résurgence des acheteurs.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une montée en puissance pour marquer le sommet historique à 0,256 $ après avoir franchi l’obstacle de 0,179 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de la limite de 0,097 $ invalidera la thèse haussière du ZIL.

Le prix du Zilliqa fait une pause après un rallye exponentiel, ayant plus que quadruplé en une semaine environ. Cette reprise massive a été suivie d’un retracement vers un niveau de support stable où ZIL tente une autre ascension.

Le prix de Zilliqa présente un signal d’achat sur deux fronts

Le prix du Zilliqa s’est effondré de 56 % après avoir bondi de 540 % en une semaine environ. Cette tendance haussière a poussé l’altcoin de 0,030 $ à un niveau record à 0,256 $. Cependant, avec les investisseurs réservant des bénéfices et la structure du marché des cryptos devenant baissière, ZIL est passé d’un sommet historique de 0,256 $ à 0,100 $.

La zone de demande quotidienne, s’étendant de 0,097 $ à 0,120 $, était le principal niveau de support qui a absorbé la pression de vente entrante. Après un creux à 0,100 $ le 18 avril, le prix du Zilliqa a augmenté de 31 % et oscille actuellement autour de 0,131 $.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à un rallye de 36% qui reteste le premier obstacle à 0,179 $. Il est crucial de franchir cette barrière pour que les traders atteignent le sommet historique à 0,256 $. Par conséquent, cette barrière de résistance testera la conviction des traders.

En supposant que le niveau mentionné ci-dessus est basculé dans un niveau de support, il y a de fortes chances que ZIL reteste son niveau record à 0,256 $. Ce passage à 0,256 $ constituerait un énorme 91 % à 0,25 $.

Graphique ZIL/USDT sur 4 heures

D’autre part, un chandelier quotidien proche de la limite de 0,097 $ invalidera la thèse haussière du ZIL car il produirait un plus bas plus bas. Ce mouvement faussera les chances en faveur des baissiers et, dans certains cas, déclenchera même un effondrement de 40 % à 0,059 $.